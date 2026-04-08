Trump acepta suspender bombardeo y ataque contra Irán durante dos semanas

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Xinhua/Tasmin

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indicó este martes que aceptó «suspender el bombardeo y ataque contra Irán durante un período de dos semanas».

Trump publicó en redes sociales que su decisión está «sujeta a» que Irán acepte una apertura total, inmediata y segura del estrecho de Ormuz.

«El motivo para hacerlo es que ya hemos logrado y superado todos los objetivos militares, y hemos avanzado mucho en un acuerdo definitivo con Irán para tener PAZ a largo plazo, y PAZ en Medio Oriente», dijo Trump.

«Recibimos una propuesta de diez puntos de Irán y consideramos que es una base viable sobre la cual negociar», añadió.

Trump describió la suspensión de dos semanas como un «cese al fuego por ambos lados».

La propuesta de cese al fuego fue entregada por el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, y su finalidad es dar tiempo para las conversaciones de paz con Irán.

Hoy con anterioridad, Sharif pidió a Trump en una publicación hecha en X que extendiera dos semanas el plazo que estableció para que Irán alcanzara un acuerdo, y también solicitó a Irán «abrir el estrecho de Ormuz para un período correspondiente de dos semanas como un gesto de buena voluntad».

Israel acepta cese al fuego pese a preocupaciones

Israel ha aceptado los términos de un alto el fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán, informó este miércoles el periódico Ha’aretz, citando una fuente oficial local.

El funcionario indicó que Israel cumplirá la tregua pese a sus reservas y preocupaciones con respecto al acuerdo provisional que se está negociando.

Primer ministro paquistaní dice que alto el fuego entre EE. UU. e Irán aplica “en todas partes” incluido Líbano

El primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, anunció este miércoles que ha sido acordado un alto al fuego inmediato entre Irán y Estados Unidos, junto con sus aliados, precisando que aplica «en todas partes, incluido Líbano».

«Recibo con agrado el gesto sagaz y extiendo mi más profunda gratitud al liderazgo de ambos países e invito a sus delegaciones a Islamabad el viernes, 10 de abril de 2026, para seguir negociando un acuerdo concluyente para resolver todas las disputas», escribió Sharif en X.

¿Cuál es la propuesta de Irán de 10 puntos para poner fin a la guerra?

El presidente de Estados Unidos ha manifestado su acuerdo en utilizar la propuesta de 10 puntos de Irán como base para nuevas negociaciones que pongan fin a la guerra en curso contra Irán, pero ¿cuáles son los puntos que plantea Teherán?

Los detalles de la propuesta de 10 puntos de Irán son los siguientes:

1- Estados Unidos debería comprometerse, en principio, a garantizar la no agresión.

2- El control continuo de Irán sobre el estrecho de Ormuz

3- Debe aceptarse el derecho de Irán al enriquecimiento de uranio.

4- Levantamiento de todas las sanciones primarias

5- Levantamiento de todas las sanciones secundarias

6- Terminación de todas las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU

7- Terminación de todas las resoluciones de la Junta de Gobernadores del OIEA

8- Pago de indemnización por los daños causados ​​a Irán

9- Retirada de las fuerzas de combate estadounidenses de la región.

Cese de la guerra en todos los frentes, incluyendo la lucha contra la heroica resistencia islámica en el Líbano.

Al aceptar estas condiciones como base para las negociaciones, Trump ha renunciado a sus amenazas y faroles desesperados.

El paso por el estrecho de Ormuz es posible tras la coordinación con Irán

El paso seguro por el estrecho de Ormuz solo será posible tras la coordinación con las Fuerzas Armadas iraníes.

Uno de los puntos importantes del alto el fuego de dos semanas entre Irán y los enemigos sionistas estadounidenses es la situación en el estrecho de Ormuz durante esas dos semanas.

En un comunicado emitido por el ministro de Asuntos Exteriores del país, Abbas Araqchi, que también fue republicado y prácticamente confirmado por el presidente estadounidense Donald Trump, se incluye un punto importante sobre el estrecho de Ormuz.

El Sr. Araqchi afirma en este texto: «Durante un período de dos semanas, será posible el paso seguro por el estrecho de Ormuz mediante la coordinación con las Fuerzas Armadas de Irán y teniendo debidamente en cuenta las limitaciones técnicas».

En breve:

– El paso por el estrecho de Ormuz aún debe coordinarse con las Fuerzas Armadas iraníes.

– El paso por el estrecho seguirá teniendo en cuenta las «limitaciones técnicas».

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