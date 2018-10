El deporte padece varias enfermedades y la más grave es la ignorancia: Juan Carlos Vargas

Rolando Alvarenga

El doctor Juan Carlos Vargas, uno de los máximos exponentes del judo salvadoreño y quien durante los últimos veinte años se ha dedicado a atender la salud de los atletas salvadoreños, habló con Diario Co Latino acerca de la importancia de crear el Seguro Social para atletas y entrenadores. Un tema siempre vigente y sin fecha de caducidad.

– ¿Cómo está la salud del deporte salvadoreño, en general?

El deporte padece varias enfermedades y la más grave, considero yo, es la ignorancia; pero esta palabra no debe ser tomada de forma peyorativa. Es que hay voluntarios que llegan a aprender sobre el que hacer federativo. Por otra parte, no es posible que cipotes de CODICADER, no mayores de 17 años, ya hablen de tener una “vieja lesión”, algo que no concibo, porque no han empezado a competir de verdad y ya están lesionados. Por ello, estos cipotes no van a rendir y allí se están condenando. También hay ignorancia en ciertos periodistas deportivos que desconocen la esencia del proceso deportivo y solo saben de ganar o perder. Otras enfermedades son la indiferencia y los colores políticos.

– Ahora bien, durante la gestión de Hernández Isussi los atletas estuvieron asegurados; ¿qué pasó?, ¿por qué no se mantuvo este Seguro Social?

Sí, recuerdo que estuvieron asegurados en esa gestión. La intención era buena, pero lastimosamente no existía la figura para hacerlo bien. Se quiso trabajar bajo la modalidad de clínicas empresariales, pero esas funcionan con las empresas porque los empleados están ahí todo el día, pasan consultas allí, pueden recibir allí sus medicinas y pueden ir a la consulta al Seguro. Es por ello que esa modalidad no encajó con el INDES, porque los atletas no viven solo en San Salvador, proceden de las tres zonas del país y resultaba engorroso el trámite de medicamentos. De tal forma que, si se implementa un seguro, debe ser bajo una figura diferente, adaptada a los atletas.

– Actualmente, ¿los entrenadores estás asegurados?

No. Porque a la mayoría de entrenadores las federaciones los contratan por servicios profesionales durante un año, y a algunos por horas. Y para gozar del Seguro Social deberían estar contratados a tiempo completo.

– ¿Le parece justo luchar por incorporar a los atletas de alto rendimiento al seguro?

Por supuesto que sí. Es más, creo que deberían tener un Seguro Médico Hospitalario Privado. Sobre todo, los atletas de selección y también cuando nuestras delegaciones viajen al extranjero. Porque cuando una delegación viaja a competir al extranjero, y alguien resulta lesionado y hospitalizado, es la federación la que tiene que pagar esos gastos, pero con un seguro especial se cubrirían estos costos. Incluso, este Seguro debería incluir a los atletas CODICADER.

– Hasta donde sabe usted, ¿qué es lo que hace Medicina del INDES y por qué es necesario el Seguro para los atletas?

Bueno, tengo entendido que Medicina del INDES solo proporciona la atención inmediata, pero no tienen toda una infraestructura médica para tener hospitalizado a un atleta y todas las atenciones que eso implica; es ahí donde se necesita el apoyo del Seguro.

– En materia de antidoping, ¿cómo está el deporte salvadoreño?

Por ser firmante de un Acuerdo de la Convención de la UNESCO en 2008, y ratificada por la Asamblea Legislativa, se tiene que formar la Comisión Antidopaje. El presidente del INDES de aquellos años, Jaime Rodríguez, intentó formar esta Comisión, pero fue bloqueado por el presidente del Comité Olímpico. Por ser un compromiso de país, hay que darle cumplimiento a este Acuerdo.