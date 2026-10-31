El concepto de (-)Kujkul (Gespenst) VI

Las palabras, el dinero y las cosas
Rafael Lara-Martínez
Professor Emeritus, New Mexico Tech
https://nmt.academia.edu/RafaelLara
Desde Comala siempre…
Al regresar, el Espectro (Gespenst, -Kujkul) testimonia de un pasado vivo y de un futuro viviente. JD
Un Espectro (Gespenst, -Kujkul) recorre el Mundo, el Espectro de confundir las palabras y las cosa, las palabras y los hechos… KM
3) Luluj pal Witzapan – Chamanes de Huitzapan
Ne nanzin María Celia Pérez inak pal ne siwatket lujluj (1): “¡Nemi, wan nemit! (2). Muchiwat mijmistun, tik miku, tik kuyamet xaxapal (3). Naja ujtiujti ninemituya né, keman witz ne xaxapal nuwipan (4). Nemit, ka nemi se amat pal kichiwat ne mal, pero nemi ne cachudo, kía, uni tesu yek (5). Ne lujluj ka yawi yek, ka yawi yek patani, ka yejemet patanit, uni yawi ka tajkutayua kichichina ne ujumiyu pal ne mijmikini (6). Kaj mumachtia mas pal weli muchiwa lujluj (7), ka yawi yek patani (8), ka yawit patanit, kipiat ka tajtakezat iwan ne iabuelo ka tajkutayua (9), wan kaj te kipia valor, kikwika ne iabuelo (10). Né nemituyat se wan kwikaket yultuk, ajsiket ken tukniwan (11). Majtakti ume pal tajkutayua kwikaket (12). Tajtakezki ne tajtzin iwan yejemet (13), keman ne isiwaw ajsik, kilwij, ¿Tiu titakwa? (14). “Tes, an niu nikita” (15). Wan kiané kichiwki maya, yultuk kwikak Kujkul, ka yaja ikustuj” (16).
/
La señora María Celia Pérez relató de las chamanes (1): “¡Hay, y hay (plural)! (2). Se hacen gato/as, en mono/a, en cerdo puerca-parida (3). Yo una vez estaba allí, cuando viene la puerca detrás mía (4). Hay (plural), que hay un libro que lo hacen el mal, pero está el cachudo, sí, ése/a no es bueno/a (5). El/la chamán que va, es bueno/a, que va, es bueno/a, vuela, que ello/as vuelan, éste/a va, en medianoche lo/a chupa los huesos de lo/as muertos (6). Quien se aprende más para puede, se hace chamán (7), que va, es bueno/a, vuela (8), que van, vuelan, lo tienen que platican con el su abuelo (Espectro) en medianoche (9), y quien no tiene valor, lo/a lleva el su abuelo (Espectro) (10). Ahí habían uno y lo llevaron vivo (acorazonado), llegaron como gentes (11). Doce de medianoche lo llevaron (12). Platicó el señor con ello/as (13). Cuando la su mujer llegó, le dijo: “¿vas, comes?” (14). No, ahora voy, lo veo (15). Y así lo hace sólo, vivo (acorazonado) lo llevó el Cucuy (espectro), que él es su gusto (16).
Siwanawal wan Piltzín Ijtiwey tumak ixumpe / Siguanaba y/con muchacho barrigón grande su sombrero
“Ne Siwanawal mas mukaki katka wan mas kistiwit, wan kemanín mas muita, ka nemit tukniwan wan inat (1)… se siwapil kisa kita wan ajaka ka tayua, wan ajsi ne tukniwan, kenják kinxijxikua ne Siwanawal, kenják (2). Wan ne Siwanawal katka (3)… tesu se siwat sujsul yerota nan datka, ken an kinilwitiat, wan ne tumak ichichiwal, tesu (4): ne Siwanawal kalanchín, kojtik, istak, ka katka ken inat maya ujujti (5)… de nin ka né kan panutuyat ne tukniwan (6). Paki, muita katka ka tiujtiutak wan iwajkal, yaw tapaka (7). Kemanín mukaki katka ka né ka tikat, tapaka (8). Ume tukniwan tajtakezat katka ka majmawit, ka tes yawit kitat katka, pero katka ne Siwanawal” (9). Ina nunan tik muchi ini ujustut, ken katka ini se ustut tumak, inat ka kikakit takwika katka, kitzutzuna ne guitarra, wan mijtutiat, pero itakwikalis (10). Maya ina: “Sipitiyo, Sipitiyo, Sipitiyo” (11). Pero yaja tatzutzuna, uni katka ne takwikalis inpal yejemet”, inak ne nanzin Fidelina Cortez (12).
/
La Siguanaba más se oía y/con más han salido, y/con cuando más se ve que hay/están gentes y/con relatan (1)…una muchacha sale, la/o ve y/con alguno(s) en (la) noche, y/con llega la gente, igual los engaña la Siguanaba, igual (2). Y/con la Siguanaba era (3)…No una mujer mucho/muy fea ni nada, como hoy la/s presentan, y/con grandes chiches, no (4): la Siguanaba (es) hermosa, alta, blanca, que era como relatan sólo (en los) caminos (5)…de aquí que ahí donde pasaban las gentes (6). Ríe, se veía en tardes y/con su huacal, va, lava (7). Cuando se oía que ahí en río, lava (8). Dos gentes platicaban que temen, que no van, la veían, pero era la Siguanaba (9). Relata mi madre en todo estos barrancos, cómo era aquí un barranco grande, relatan que lo/a oían cantaba, la toca la guitarra y/con bailan, pero son su cantar, sólo relata/dice (10): “Cipitío, Cipitío, Cipitío” (11). Pero él/ella toca, aquí era el cantar de ellos, relató la señora Fidelina Cortez (12).
5) Ne Tunal – El Tunal – The Tunal
“Nemi ne yulmatilis, ka kaj yulmati kiané, kiané panu (1). Ken su taja tiyultakeza u tiyulmati ka yawi metzmutia ka ikuni, kiané yawi kis, kiané welit metzmutiat (2). Asu se yawi te majmawi, ka se tes yaw kimutiat, tes kipanu datka (3). Kiunij né kimati (4). Anka kikaktuk nusan, keman se wetzi, u se kunet, inat (5): “Yawit kikezat wan kinutzat ne tunal” (6). Kiuliniat né, u kitekat kiané… (7) ken kiané kimatit nusan, pero né miyak tukniwan nemituyat, u sujsul yulmatilis (8), wan ne najnantzin wan tajtajtzin mas ijikman ka kinmatit katka tik uni (…) (9) Tunal tiwelit tilwiat ka ijiyu pal se (10), kunij né ne kujkul tes weli kixtilia wan kixteki uni (11), pero su akaj kiyultaketza ka kiané nemi, weli panu… (12) Nikistuk nin najnanzin ijikman, ka akaj chitikikchín wetzki, u kitaminket (13): “Né niu nikpejpena ne chikitikchín, wan tikpejpenat ne tunal” (14), inat, wan pewat né (15): “Wan ximuketza”, inat, “ximukeza, taja, tunal” (16), wan kiané nemit kiuliniat wan kiuliniat, wan kitamimat mas (17), wan ka mukwepa kiana itunal”, inak ne tajtzin Miguel Ángel Pérez Ramírez pal kixtekit ne tunal.
/
Hay la creencia, que quien cree así, así sucede (1). Como si vos pensás o creés que va, te asusta (en/de) ahí, así va, sale, así pueden, te asustan (2). Si uno/a va, no teme, que (a) uno/a no va, lo/a asustan, no lo/e sucedía (3). Entonces ahí lo sabe/siente (4). Quizás has oído también, cuando uno cae, o un niño, relatan (5): “van, lo/a levantan y llaman el Tunal” (6). Lo/a mueven ahí, o lo/a acuestan así… (7) como así lo saben/sienten también, pero ahí muchas gentes estaban/habían, o demasiada creencia (8), y las señoras y señores más ancianos que los sabían/sentían en eso (…) (9), Tunal podemos, decimos (en) Ijiyu de uno (10), entonces ahí el Kujkul no puede, se lo quita y lo roba eso (11), pero si alguien lo piensa que así es(tá), puede, sucede… (12). La he visto aquí señoras ancianas, que alguien pequeñito cae, o lo botaron (13): “aquí voy, lo recojo el pequeñito, y lo recogemos el Tunal (14), relatan, y empiezan ahí (15): “Y levántate”, relatan, “levántate, sos-vos, Tunal” (16), y así están, lo/a mueven y lo/a mueven, y lo/a botan más (17), y que se vuelva así su Tunal” (18), relató el señor Miguel Ángel Pérez Ramírez, de lo roban el Tunal (19).
/
There is a belief, that who beliefs like that, like that it happens (1). As if you think or belief that it goes, it scares you (in/of) there, like that it goes, it comes out, like that they can, they scare you (2). If one goes, (s)he is not frighten, that one does not go, (s)he is not frighten, it does not happen to him/her (3). Then there (s)he knows/feel it (4). Perhaps you have heard also, when one falls, or a child, they say (5): “they go, they stand him/her up and they call the Tunal” (6). They move him/her there, or they lay down him/her like that… (7) as like that, they know/feel also, but there many people were, a lot of beliefs (8) and the oldest ladies and gentlemen who knew/felt them (9) Tunal we can, we say (in/of) the Ijiyu of (some)one (10). Then there the Kujkul cannot, remove it to him/her and to steel it, that (11), but if somebody thinks that it is like that, it can, it happens… (12): I have seen her here, old ladies, that somebody very little falls, or they dropped him/her (14): “Here I go, I pick up the little one, and we pick up the Tunal” (14). They say, they start here (15). “Stand up”, they say, “stand up, it’s you, Tunal” (16). And like that, they are, they move him/her, they move him/her, and they drop him/her more (17), and that his/her Tunal returns like that (18), Mr. Miguel Ángel Pérez Ramírez of they steel it, the Tunal (19).
VI Entradas léxicas de Kujkul
Se citan las entradas léxicas para (-)Kujku(l) —en dos diccionarios— ya que la de Lujluj/Lujlan no existe ni siquiera en los recientes, salvo su homófono luhlan “ronrón (clase de escarabajo” en Campbell. Por homofonía poética, se añaden también varias reduplicaciones a sentido diverso, pero a rima inicial asonante.
Lyle Campbell
(C) -kuhkul anciano, viejito (término respetuoso) old man (respectful term) tu-kuhkul «our grandfather», -kuhkulmet (plural)
CN cf. colli (Siméon) «abuelo, abuela», (?) cocolli (Siméon) «riña, disputa», cocolli (Siméon) «cargo confiado»
(Comazagua) -kuhkul viejo old man
(C) -kuhkul «mal espiritu» (espíritu diabólico, uno que miente; el coco)
evil spirit, bogeyman mu-kuhkul «your bogeyman, your evil spirit (that haunts you) cf. (C) -kuhkul «old man»
(SD) –kuhkul (Nahuizalco) kuhkul demonio devil
(C) mu-kuhkutila:na (verbo reflexivo, reduplicación) estirarse
to stretch, to extend, to reach mu-kuhkutila:na (presente) mu-kuhkutila:n (pretérito) mu-kuhkutila:n-tuk (perfecto)
- kutila:na «to stretch»
(C) kuhku:tiya (verbo intransitivo, reduplicación) cansarse, rendirse to get tired, exhausted
kuhku:tiya (presente) ni-kuhku:tiya «I get tired» kuhku:tiya-k (pretérito)
kuhku:tiya-tuk (perfecto) ni-kuhku:tiya-tuk “ I have gotten tired, I am exhausted»
- (SD) ku:ti:ya
(C) kuhkutu:na (verbo transitivo, redup.) cortar en pedazos to cut into pieces
ni-k-kuhkutu:n » I cut (pretérito) it into pieces»
- kutu:na «to cut (with a knife)»
(SD) kuhkuturna
(C) mu-kuhkuyulua (verbo reflexivo, reduplicación) encogerse, acostarse encogido to shrink, to shrink from cf. mu-kuyulua «to shrink»
Werner Hernández
kujkul ajwilia, regadera de jardín de ajwilia, mojar, humedecer
chilinkujku, libélula, caballito del Diablo
kujkutuna ne ichti, ser infiel, de ichti, pita, soga, cuerda, cordel , cáñamos, fibra, hamaca
kujkul, -wan, Diablo; anciano; abuelo; ne kujkulwan, los antepasados
kujkuluchnaj, arrugado
kujkuchi, adormitarse, cabecear de sueño
kujkutia cansarse, agotarse, aburrirse
kujkutuna, cortar en pedazos
Bibliografía
Amachti 2. Ne Nawat Tutaketzalis! San Salvador: Universidad Don Bosco, S/f. Genaro Ramítez y Paula López (Consultores Náhuat); Juliana Ama de Chile y Jorge E. Lemus (Consultores pedagógicos).
Arauz, Próspero, El pipil de la región de los Itzalcos. San Salvador: Departamento Editorial del Ministerio de Cultura, 1960.
Aristóteles. Obras. Madrid: Aguilar, 1967.
Cabrera Infante, Guillermo. Vista de amanecer en el trópico. Madrid: Mondadori, 1974.
Campbell, Lyle. The Pipil Language of El Salvador. La Hague: Mouton, 1975.
Derrida, Jacques. Obras. https://redaprenderycambiar.com.ar/derrida/textos/textos.htm / https://redaprenderycambiar.com.ar/derrida/frances/frances.htm.
Hernández G., Werner. Mujmusta. Tzunhejekat, 2016.
King, Alan R.. Curso de gramática náhuat. 2013. http://alanking.info/CGN.php.
—. Timumachtikan! 2011.
—. El léxico náhuat del Nuevo Testamento. Ne Biblia tik Nawat, 2013.
—.
http://alanrking.info/bibcat.php#nahuat-general-textos.
Lemus, Jorge. Fonología. San Salvador: Universidad Don Bosco, 2008.
—. The road to language revitalization: the case of Pipil in El Salvador. San Salvador: Universidad Don Bosco, 2014.
—. Lengua y pueblo pipil: de vuelta a la vida. San Salvador: Universidad Don Bosco, 2014.
—. Revitalizing indigenous languages: the case of Pipil in El Salvador. https://www.academia.edu/11468971/Revitalizing_indigenous_languages_the_case_of_Pipil_in_El_Salvador.
—. La visión del inframundo en la tradición oral náhuat-pipil. En: Antonio García Espada (Compilador), Religiosidad popular en Mesoamérica. San Salvador: Dirección Nacional de Investigacieon en Cultura y Arte, 2014: 141-151. https://www.researchgate.net/publication/280925499_La_vision_del_inframundo_en_la_tradicion_oral_pipil.
León-Portilla, Miguel. Trece poetas del mundo azteca. México: UNAM-IIH, 1967.
—. La religión de los nicaraos. México, D. F.: UNAM, 1972.
—. La filosofía náhuatl. México, D. F.: UNAM, 1974.
Léxico Básico Nahuat. Borrador inicial (9/20017). San Salvador: Ministerio de Educación (MINED).
Lezama Lima, José. El reino de la imagen. Caracas: Editorial Ayacucho, 1981.
López-Austin, Cuerpos y rostros. México: Anales Antropológicos, 28, 1991: 317-335.
López Bernal, Carlos Gregorio. “Historiografía y movimientos sociales en El Salvador (1811-1932)”, Revista de Historia, 2013
Madajczak, Julia & Magnus Pharao Hansen. Teotamachilizti: an analysis of the language in a Nahua sermon from colonial Guatemala. Colonial Latin American Review, Volumen 25: 2, 2106: 220-244.
—. Diálogo con Europa, diálogo con el pasado. https://www.academia.edu/26934399/Diálogo_con_Europa_diálogo_con_el_pasado._Antepasados_y_tradición_entre_la_nobleza_colonial_nahua_Revista_Española_de_Antropolog%C3%ADa_Americana_2015_vol._45_núm._1_57-74.
Magaña de Hernández, Morena Guadalupe. Influencia de la tradición oral, la cocina que practican los pueblos indígenas y las variantes dialectales en la conservación y difusión de la lengua náhuat-pipil. San Salvador: UTEC, 2017. http://www.utec.edu.sv/media/publicaciones/flips/coleccionInvestigaciones/2017/influencia_oral_cocina_idioma_nahuat/files/publication.pdf.
Margery Peña, Enrique. Estudios de mitología comparada indamericana. Editorial Universitaria de Costa Rica, 2003. https://books.google.com/books?id=xdFJh6Pfx8wC&pg=PA183&lpg=PA183&dq=mitologia+del+zapote&source=bl&ots=NrJp20NhRX&sig=VM5atsh9aWsTmwjwkQ3-YGuyB5k&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwid2MrS14HbAhUi44MKHeeIAOYQ6AEISTAI#v=onepage&q=mitologia%20del%20zapote&f=false
Matthew, Laura E. and Sergio F. Romero. Nahuatl and Pipil in Colonial Guatemala: A Central American Counterpoint. https://www.researchgate.net/profile/Sergio_Romero29/publication/260098934_Nahuatl_and_Pipil_in_Colonial_Guatemala_A_Central_American_Counterpoint/links/5a95f627aca2721405694a54/Nahuatl-and-Pipil-in-Colonial-Guatemala-A-Central-American-Counterpoint.pdf. Consultado: 9 de mayo de 2018.
Ministerio de Educación (MINED). ¡Titaketzakan Nawat! Módulo 1. S/fecha.
Montes de Oca Vega, Mercedes. Los difrasismos: un rasgo del lenguaje ritual. https://www.vjf.cnrs.fr/sedyl/amerindia/articles/pdf/A_22_03.pdf
http://www.ejournal.unam.mx/ecn/ecnahuatl39/ECN039000010.pdf.
Museo Nacional de Antropología “David J. Guzmás” (MUNA). Tlaloc vs. Tláloc. Exposición Temporal, 28 de mayo – 1º de junio de 2018.
Neurath, Johannes. El doble personaje del planeta Venus en las religiones indígenas del Gran Nayar: mitología, ritual agrícola y sacrificio. Journal de la Société des Américanistes, 90-1, 2004: 93-118. https://journals.openedition.org/jsa/512.
Ochoa-Siguas, Nancy. El mito del diluvio y la creación de la división sexual entre los kanpopiyapi de la Amazonía peruana.
Journal de la Société des Américanistes, 78:2, 1992: 163-180. https://www.persee.fr/doc/jsa_0037-9174_1992_num_78_2_1464.
Owen, Wilfred. Dulce Decorum Est (October 1917-March 1918). http://www.warpoetry.co.uk/owen1.html / https://www.poets.org/poetsorg/poem/dulce-et-decorum-est.
Paz, Octavio. Árbol adentro. Madrid: Seix-Barral, 1987. http://d3atisfamukwh6.cloudfront.net/sites/default/files/files6/files/pdfs_articulos/Vuelta-Vol22_261_01AbAdOPz.pdf.
—. La otra voz. Poesía y fin de siglo. Madrid: Seix Barral, 1990.
Peralta Ramírez, Valentín. El nawat de la Costa del Golfo. http://lanic.utexas.edu/project/etext/llilas/cilla/ramirez.pdf.
Pierce, Charles S. Questions Concerning Certain Faculties Claimed for Man J. Journal of Speculative Philosophy (1868) 2. http://www.peirce.org/writings/p26.html.
Platón. La République. Paris: GF-Flammarion, 1966. Robert Baccou (Introducction, traduction et notes).
Ricoeur, Paul. Hermeneutics and the Human Sciences. Cambridge: Cambridge U. P., 1981.
—. Freud, una interpretación de la cultura. México, D. F.: Siglo XXI Editores, 1985.
—. Time and narrative. http://www.al-edu.com/wp-content/uploads/2014/05/Paul-Ricoeur-Time-and-Narrative-vol1.pdf.
—. Memory, History, Forgetting. Chicago & London: The U. Of Chicago P., 2004.
Romero M. Diccionario de salvadoreñismos. Santa Tecla: Editorial Delgado, 2003.
Romero, Sergio. Los documentos en náhuatl centroamericano como historia cultural de Guatemala. https://www.academia.edu/26353079/Los_documentos_en_náhuatl_centroamericano_como_fuente_para_la_historia_cultural_de_Guatemala.
Sahagún, Fray Bernardino de. La visión de los vencidos. Relaciones indígenas de la conquista. México, D. F.: UNAM, 2017. Miguel León Portilla (Compilación e introducción); Ángel María Garibay (Traducción).
Schultze-Jena, Leonhard. Indiana II. Mythen in der Muttersprache der Pipil von Izalco in El Salvador. Verlag von Gustav Fischer in Jena, 1935.
Siméon, Rémi. Diccionario de la lengua náhuatl o mexicana. México, D.F.: Siglo XXI Editores, 2006.
Teotamachilizti inyiuliliz auh yni miquiliz Tetemaquizticatzin Jesu Christo. https://archive.org/details/teotamachiliztii00bras.
Thom, S. Lyric Double Talk in Horace’s Roman Odes (Odes 3.1-6). http://akroterion.journals.ac.za/pub/article/viewFile/183/254.
Tomelsin (Nuestro maíz). https://www.youtube.com/watch?v=v3YLKq78SzA.
Uceda, Julia. Escritos en la corteza de los árboles. Vandalia: Fundación José Manuel Lara, 2013.
Universidad de Texas, Austin. https://lib.utexas.edu. https://utexas.summon.serialssolutions.com/search?s.q=Archives+of+Gabriel+Garc%C3%ADa+Marquez#!/search?ho=t&l=en&q=Archives%20of%20Gabriel%20Garc%C3%ADa%20Marquez.
Vollmberg, Max. Quetzales and Vulkane. Berlin: Sibyllen – Verlag, 1932.
Zelaya, Karina. La Siguanaba y la búsqueda de la identidad salvadoreña en los siglos XX y XXI. http://istmo.denison.edu/n34/articulos/10_zelaya_karina_form.pdf.
Debe estar conectado para enviar un comentario.