El Camposanto de La Ciudad de Las Colinas

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Marlon Chicas

El Tecleño Memorioso

En la mayoría de ciudades del mundo existen camposantos que resguardan en sus entrañas a ilustres personajes que escribieron la historia de nuestros pueblos que, nos remontan a hechos memorables en su paso por la vida.

La necrópolis tecleña no es la excepción, ya que al interior de este se localizan majestuosos mausoleos en la que descansan grandes personalidades de esta ciudad, que se destacaron en la educación, deporte, música, ciencia, entre otras disciplinas; los que en ocasiones pasan ignoradas por sus habitantes y peor aún por sus autoridades edilicias, por lo que se vuelve necesaria su difusión hacia las nuevas generaciones.

En el referido panteón yacen las criptas del exalcalde de 1882, don José Dolores Larreinaga, quien fue además pedagogo, político, agricultor, exgobernador de San Salvador en 1871 y exministro del gobierno de Santiago Gonzáles. Los galenos Manuel Gallardo, Rubén Alonso Rochi “El Médico de los Pobres”, Víctor Manuel Loucel Porras, José Alberto Viale, José Roberto Parker Nuñez, entre otros.

El doctor Eugenio Araujo, padre del expresidente de la república Arturo Araujo en 1931; que fungió además como exministro de Hacienda en la presidencia de Tomás Regalado; Daniel Hernández profesor, científico y fundador del Liceo San Luís del que surgieron los exmandatarios Pio Romero Bosque, Alfonso Quiñonez Molina, entre otros de la época.

El general Manuel Estévez: militar de carrera, excombatiente de la batalla de Coatepeque, en 1862; Walter Arthur Soundy filántropo y cafetalero británico; Manuel López exdiputado de la república en 1864 y fundador de la primera banca privada en el siglo XIX, Francisco Dueñas político y exdirector de la Universidad de El Salvador.

Los exalcaldes Santiago Vilanova, Tomás Ayón, Manuel Olivares, Matías Alcaine, Roberto Parker, Benjamín Trabanino, Teodoro Herrera, Juan Daniel Alas, Ismael Molina Guirola, José Antonio Cevallos, Ciriaco Choto, Ramón Marín, Juan José Cañas, Paulino Cea Campos, Godo Arrieta Rossi, José Rivas Revelo, Rafael Almeida, Rafael Juan Antonio Tronci, Leandro Guillén Uribe, Miguel Ángel Luna, Francisco Rosell Menéndez, Alfredo Torres Zelada, Francisco Puquirre, Joaquín Rodezno entre otros.

Eustaquio Guirola; Eduardo Guirola Duke, Margarita Durán, Pilar Velásquez, Toño Salazar, Rafael Orellana, Francisco Torruella, José Adolfo Pineda, José María Velázquez, Manuel Antonio Sánchez, Mario Valle, Madre Clara Quiroz fundadora de las Carmelitas de San José en proceso de canonización, religiosos, las víctimas del terremoto de 2001 y la supuesta tumba de un famoso nigromante (hechicero).

Quedan nombres sin mencionar que sería difícil aludirlos a todos. En conclusión, el camposanto tecleño resguarda su memoria y legado por siempre ¡Requiescat in pace!

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