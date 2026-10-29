Acceso a la información patrimonial de funcionarios en El Salvador

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César Ramírez

@caralvasalvador

El directorio ejecutivo del FMI concluye la segunda y tercera revisión en el marco del Servicio Ampliado del FMI para El Salvador. [1] la nota tiene fecha de 01OCT026.

El documento es una clara radiografía y tratamiento con observaciones de la economía, con recomendaciones y aprobación en general del proceso de gestión durante estos años, favorable para un desembolso de USD 130 millones; lo cual es un dato al menos alentador, no obstante parece que no existe nada fuera del enfoque económico, entre otros el estado del régimen de excepción, la salud, educación, TPS, pensiones etc. que influyen en las condiciones económicos puesto que son parte de los gobernados en este período irregular del sistema jurídico, acompañando este horizonte se encuentra la violación a la Constitución de la República, lo cual afecta el comportamiento social por la ausencia de la democracia debido al deterioro de las instituciones de la república.

Una nota de FasterCapital [2] sobre las Intervenciones de FMI, impacto en las naciones deudoras economías, indica críticas a las acciones del FMI: “las medidas de austeridad pueden ser perjudiciales, prioriza a los acreedores sobre los ciudadanos, no abordar las causas raíz, pérdida de la soberanía nacional”…

Aunque estos elementos parecen etéreos para millones de salvadoreños, el costo de la vida tiene una relación directa con los enunciados anteriores, un efecto es el número de desempleados del sector público desde 2019 hasta 2026: 47,000 denunciado por la Mesa Permanente por al Justicia Laboral y el Movimiento de Trabajadores Despedidos (MTD), junto a ellos el desalojo de miles de vendedores informales de puestos tradicionales, el aumento del precio de la canasta básica y otros.

En este panorama el FMI pide más transparencia en patrimonio de funcionarios[3]… es un tema de larga data, de todos es conocida la reserva de información gubernamental, sobre el tema mencionemos: “Datos de información reservada”[4] “Los datos públicos que se convierten en secreto de Estado”[5] ; pero existió un tiempo en el gobierno de Sánchez Cerén, donde la “reserva de información en CAPRES es la excepción, no la regla” [6] la transparencia en patrimonios de funcionarios es un capítulo sensible, el FMI pide más detalle en esos informes… además debería incluir el pago de impuestos ¿o están exentos los funcionarios? Imaginemos los salarios de $4 mil, $5 mil, $6 mil o $12 mil mensuales etc. ¿o esos salarios son una leyenda urbana? por el momento solo es un mandato, pero el pueblo en general si paga impuestos, no fallan los recibos mensuales. amazon.com/author/csarcaralv

Bibliografía

Diario de Hoy, La Prensa Gráfica, Diario Latino, Redes Sociales, Hemeroteca privada.

17JUL020 Candidatos Declaran Patrimonio. Candidatos requerirán declaración patrimonial. Un requisito para que los aspirantes a legisladores demuestren que tienen moralidad notoria.

20OCT020 Corte resuelve no informar patrimonio de Bukele

09SEP021 La información sobre el patrimonio de ministros de Bukele no existe, CSJ. Así lo denunció ayer Alac-Funde y señaló que esta información ha permitido procesar corrupción a expresidentes. La Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no entregó la información sobre las declaraciones de patrimonio de los ministros que conforman el gabinete del presidente de la República, Nayib Bukle. EDH

08JUL022 Acción Ciudadana, Hay 6,423 casos de funcionarios sin declarar su patrimonio EDH. La organización de la sociedad civil presentó informe que recopila datos hasta el 7 de diciembre de 2021que abarca los gobiernos de Sánchez Cerén y Nayib Bukele, así como varios períodos legislativos hasta el actual. EDH

15JUL023 Más de 8,000 funcionarios y exfuncionarios adeudan declaración patrimonial. Con la falta de entrega a Probidad no se sabe si hay funcionarios que cometieron o están cometiendo enriquecimiento ilícito, según la organización civil Acción Ciudadana EDH

10AGO024 11,187 funcionarios públicos no declararon su patrimonio en nueve años. La Sección de Probidad reportó 780 expedientes activos para la imposición de multas por no presentar las declaraciones. A la fecha 19,075 declaraciones están pendientes de revisar por Probidad. EDH

31ENE025 Empleados públicos declararían por Ley su patrimonio e ingresos. Propuesta de ley de anticorrupción que gobierno central envió a la Asamblea Legislativa manda a destituir a quienes no presenten el requisito. La propuesta de Ley Anticorrupción del Ministerio de Seguridad manda a presentar a los empleados del sector público declaración jurada de sus activos y se establece que la información debe desglosar la data correspondiente al conyugue e hijos del funcionario público. Esto incluirá la declaración anual del impuesto sobre renta… EDH

31JUL025 Probidad inició revisión de patrimonio de Ruth López después de su captura. Relatora de la ONU hizo ese señalamiento y expresó su preocupación por la detención prolongada de la abogada anticorrupción. Javier Urbina EDH

05ENE026 Cuatro de cada 10 servidores públicos no declararon su patrimonio entre 2020 y 2024. El 39% de las declaraciones de patrimonio no fue presentado por los servidores públicos que tenían obligación de hacerlo de acuerdo con la Ley contra Enriquecimiento Ilícito. EDH

23MAY026 Hacienda sin publicar datos patrimonio de funcionarios públicos.

25MAY026 Habilitan portal para consultar patrimonio funcionarios.

26MAY026 Cinco años después los funcionarios publican sus patrimonios

28MAY026 Oposición pone en duda veracidad patrimonio por funcionarios, Diputado Francisco Lira defiende cifras de su patrimonio.

29MAY026 Alcaldesa de Usulután Norte declaró solo $4,500 en activos. Patrimonio de funcionarios es “inaccesible” limitaciones de portal WEB

26OCT026 FMI pide más transparencia en patrimonio de funcionarios. Última versión del acuerdo entre el Fondo Monetario Internacional y el Gobierno de El Salvador consigna que las declaraciones publicadas deben mejorar su contenido.

27OCT026 Exalcalde Will Salgado rechaza señalamiento de Corte de Cuentas. LPG

[1] https://www.imf.org/es/news/articles/2026/10/01/pr26316-el-salvador-imf-concludes-2nd-and-3rd-reviews-under-the-eff

[2] https://fastercapital.com/es/contenido/Intervenciones-del-FMI–Impacto-en-las-naciones-deudores–economias.html#cr-ticas-a-las-intervenciones-del-FMI

[3] https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/fmi-pide-mas-transparencia-en-declaraciones-de-patrimonio-de-funcionarios-20261023-0068.html

[4] https://www.diariocolatino.com/datos-de-informacion-reservada-en-el-salvador/

[5] https://www.diariocolatino.com/los-datos-publicos-se-convierten-en-secretos-de-estado/

[6] https://www.diariocolatino.com/reserva-de-informacion-en-capres-es-la-excepcion-no-la-regla/

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