Datos de información reservada en El Salvador

Del documento del acceso a la información, tomamos su introducción: “El acceso a la información pública, como se establece en las convenciones y leyes nacionales, representa un derecho fundamental para todos los ciudadanos que deseen buscar y recibir información y datos en manos del Estado. Asimismo, es importante porque permite participar en los asuntos políticos y monitorear las acciones del Estado transparentando la gestión pública”.

“El ejercicio del derecho de acceso a la información pública fortalece la participación ciudadana, las políticas públicas, la gestión pública y por ende la gobernabilidad democrática. Al mismo tiempo, permite reforzar la legitimidad del sistema democrático incorporando al ciudadano en los procesos de deliberación, gestión y evaluación de las políticas públicas, sumando un componente de sustentabilidad a las políticas públicas.” 1 estas breves palabras contienen un universo de condiciones que permiten la democracia en naciones con tradición institucional, con mucho respeto a la Constitución y separación de poderes de la República, son música en nuestras consciencias, sin embargo, en nuestra nación esos criterios parecen ciencia ficción.

El acceso a la información ciudadana es un mapa que representa las zonas de riesgo para la democracia, la seguridad individual o colectiva, los derechos humanos, el dinero del pueblo, sensibilidad política, intereses del Estado etc.

En nuestra nación vivimos esa circunscripción de silencio en diversos aspectos, la mención es aleatoria y publicada en diversos medios de comunicación2; esos aspectos generales afectan la vida de la República, en general son la frontera de la colectividad con la institucionalidad jurídica, de igual forma estos datos referidos en diversos medios de prensa permiten identificar indicadores reiterados.

Un evento que ha prevalecido en la nación los últimos años es la propuesta de una Reforma Constitucional conocida en círculos políticos gubernamentales, pero no divulgada en la sociedad civil, no obstante un atisbo de ese panorama es el anuncio oficial del 15 de septiembre de 2022 en busca de la reelección presidencial, acto inconstitucional e ilegal; la reelección parece estar contemplada en la “Nueva Constitución” con la naturalidad de una sucesión indefinida, al mejor estilo del siglo pasado con las estridentes dictaduras y sus productos conocidos en la historia latinoamericana; en similar acto no se debatió la Reforma de Pensión, ni la Ley de Bitcoin como moneda de curso legal etc. ese silencio es el nuestro, donde se sustituye la realidad por anuncios televisión, redes sociales, desinformación etc.

Año 2020 datos en reserva: Fiscalía recibe auditoría de gastos reservados 2014 durante la presidencia Sánchez Cerén, Abusos policiales, contratos de asesores venezolanos y otros, Información del CIFCO, el Caso Judicial de Carla Ayala, Funcionarios denunciados por exceso de restricción de información, Códigos Informáticos del Ministerio de Salud.

Año 2021 reserva de datos: Información de la Ley de agua se reserva por 7 años, gastos relacionados a la OIE y FOPROMIDE o la partida 54315; mientras los partidos políticos exigen liberar información restringida de interés social o en su defecto justificar esa acción, Ministerio de Educación limita datos de interés científico y académico, Plan de Vacunas 3 años de reserva, Académicos y autoridades de investigación social solicitan: “la información de corrupción no debe reservarse” amparados en la Ley de Acceso a la Información Pública, CICIES envía a Fiscalía General de la República tres avisos por presunta corrupción (18MAR021 EDH) -el entonces Fiscal Raúl Melara debió recibir estas notas-; sectores de la sociedad civil denuncian existen gastos reservados en la administración de Bukele instando a permitir libre acceso a esas cuentas gubernamentales, se reservan datos de la Pandemia Covid 19 ejemplo: el número de fallecidos es incierto por tendencias anormales en su evolución.

Año 2022 datos reservados: Restricción de caso de exempleados de casa presidencial.

Año 2023 datos reservados: Gobierno delimita información de Sunset Park, circunscriben por 7 años actas municipales de mejicanos…

Existen muchas otras áreas de silencio: Abusos policiales, Inversión de compras de Bitcoin, desaparecidos, casos de fosas comunes, fallecidos durante la pandemia en Centros de Contención contra Covid, personas recluidas y fallecidas en los Centros Penales bajo Régimen de Excepción, silencio administrativo de Hábeas Corpus de cientos de retenidos en el actual estado social etc., en los próximos artículos intentaremos indicarlos.

1. “El acceso a la información pública un derecho para ejercer otros derechos” / Departamento para la Gestión Pública Efectiva, Organización de los Estados Americanos. Canadá, OEA 2013

2.Diario Co Latino, La Prensa Gráfica, El Diario de Hoy, noticieros de opinión televisiva.