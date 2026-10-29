Flávio Bolsonaro se autoproclama “líder de Brasil”

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SAO PAULO/Xinhua

El derrotado candidato a la presidencia de Brasil, el senador Flávio Bolsonaro, denunció este miércoles un supuesto fraude electoral y se proclamó «líder de Brasil» en una carta difundida desde Estados Unidos.

En el pronunciamiento, divulgado en su cuenta de la red social X, el senador desconoció el resultado de las urnas, acusó al Poder Judicial de promover una persecución política contra su familia, al tiempo que anunció que encabezará la oposición brasileña desde el extranjero.

Flávio Bolsonaro llegó este miércoles a Miami, Estados Unidos, acompañado de su esposa y sus dos hijas. «Ante la instrumentalización política de la Justicia en Brasil, traje a mi familia a Estados Unidos, donde estamos seguros», afirmó el senador.

Su salida se produjo después de que el juez Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF), ordenara la entrega de sus pasaportes en el marco de una investigación relacionada con sospechas de lavado de dinero.

La medida del STF no incluyó un pedido de captura debido a que el senador cuenta con fueros por su cargo legislativo.

Policía Federal de Brasil aclara que Bolsonaro no es considerado “prófugo”

Por otra parte, la Policía Federal (PF) de Brasil aclaró este miércoles que el senador Flávio Bolsonaro, no es considerado como «prófugo» de la justicia brasileña.

La dependencia explicó en una nota que la existencia de medidas cautelares, incluyendo la incautación de pasaportes, la prohibición de salida del país y la restricción de contacto con otros investigados, «en sí mismo no caracteriza la condición de fugitivo ni autoriza el arresto, la vigilancia permanente u otras medidas cautelares» contra el senador por el Partido Liberal (PL).

Bolsonaro, hijo del detenido expresidente Jair Bolsonaro (2019-2023), desembarcó en la ciudad estadounidense de Miami, en compañía de su esposa y sus dos hijas, tras haber sido notificado el lunes sobre tener que entregar los pasaportes y no poder salir del país por una investigación activa.

«No hay registro oficial de salida del parlamentario por los puestos de control migratorio brasileños», apuntó la PF.

El senador es investigado en dos procesos que se tramitan en el Supremo Tribunal Federal (STF), uno que investiga un posible lavado de dinero a través de plataformas de apuestas, y otro relacionado con el financiamiento de la película «Dark Horse», biografía cinematográfica del padre y expresidente

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