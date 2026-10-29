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El mundo sigue con Cuba contra el bloqueo

Redacción Nacionales 28 octubre, 2026 Mundo, Portada Comentarios desactivados en El mundo sigue con Cuba contra el bloqueo 436 Vistas

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Naciones Unidas/Prensa Latina

Cuba recibió este miércoles el apoyo mayoritario de la comunidad internacional en su lucha contra el bloqueo impuesto por Estados Unidos, recrudecido a niveles sin precedentes durante la administración de Donald Trump.

Pese a las presiones y chantajes diplomáticos, 130 estados miembros votaron junto a Cuba en esta denuncia que cada año realiza desde 1992.

Durante dos días se escucharon en la sede del organismo en Nueva York, decenas de argumentos, la gran mayoría repaldando el justo reclamo del país caribeño de que se levante esa política de castigo colectivo.

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