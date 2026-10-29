Colisión entre dos trenes de alta velocidad deja 46 fallecidos en Toledo, España 

Dos tres de alta velocidad impactaron sobre las 08:54 hora europea, este miércoles, cerca de la estación de Urda, Toledo, España; así lo han detallado en un primer momento los servicios de emergencia 112.

Esto ha obligado a suspender la circulación ferroviaria de alta velocidad entre Madrid, Ciudad Real y Andalucía. Uno de los implicados es un AVE de Sevilla.

El balance brindado por Protección Civil, reporta 46 personas han fallecidas y decenas de heridos tras la colisión de un AVE de Renfe y el de Iryo.

En este momento el Gobierno de Castilla-La Mancha ya ha puesto en marcha un Plan Territorial de Emergencias.

Y aunque las causas aún se desconocen están estaría siendo investigadas. Cómo hipótesis se señala a un posible error humano durante una incidencia en el sistema de señalización.

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, ha cancelado su agenda de trabajo y ha asegurado que seguirá minuto a minuto la emergencia.

En su cuenta oficial de X, Sánchez publicó «Consternado ante el grave accidente de trenes en Toledo. Permanezco en constante contacto con el ministro de Transportes, @oscar_puente_, y con el presidente de Castilla-La Mancha, @garciapage».

Emiliano García, presidente de Castilla-La Mancha mostró su preocupación tras el accidente ferroviario ocurrido esta mañana en Urda. «En estos momentos, me encuentro de camino hacia el lugar y tanto yo como el resto de mi Gobierno suspendemos nuestra agenda», señaló.

Asimismo, reiteró en su cuenta que los servicios de emergencia ya están trabajando sobre el terreno para atender a las personas afectadas y garantizar su seguridad, en coordinación con todas las administraciones implicadas.

«Estamos conmovidos y preocupados por el accidente ferroviario en Urda (Toledo). Acompañamos en su tristeza a las familias y seres queridos de los fallecidos y enviamos nuestro cariño a los heridos y personas afectadas. Nuestro apoyo también a los equipos de emergencia y a todos los que están trabajando en la zona para ayudar en lo posible en estas circunstancias», ha indicado la Casa Real Española, en sus cuentas oficiales.

Igualmente, Juan Manuel Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, canceló su agenda institucional y expresó que se comunicó con el presidente de Castilla-La Mancha.