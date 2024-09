Los datos públicos se convierten en secretos de Estado

César Ramírez

Una pequeña muestra de los datos reservados por la Administración Bukele nos ilustra de una clara tendencia a omitir las cifras de salud en diversas etapas de crisis, por ejemplo: la epidemia de Covid 19, el subregistro de muertes, dengue, de igual forma información de las vacunas, la inversión económica de esos eventos, condición que limita las propuestas del Colegio Médico y profesionales académicos.

Una vertiente dolorosa es la lucha de los familiares por sus desaparecidos, una voluntad férrea acompaña a las madres suplicando por sus hijos o parientes, pero no son escuchadas, incluso los informes de los cementerios clandestinos se ocultan, en ese rubro del sufrimiento colectivo se solicita un banco de ADN para facilitar la identificación de las víctimas.

Otro evento con fuerte reserva es el manejo económico con medidas populistas por ejemplo el subsidio de los $300, el riesgo de la “APP Chivo para recibir Bitcoin que pone en riesgo datos personales de usuarios”, suplantación de identidad, inversión de Bitcoin, el contrato del presidente sobre Bitcoin y manejo de esa cuenta, informes del Bitcoin presidencial o planes a mediano o largo plazo y por supuesto el retorno de ese capital a la nación.

Se niegan informes sobre los pandilleros extraditables que son reclamados por Estados Unidos. No se posee información de los contratos de los puertos marítimos con empresas extranjeras.

Somos vulnerables a la exposición de datos por diversos hackers, de tal forma que es conocido un banco datos con toda la información personal: DUI, Dirección, fotografía, teléfono… etc. tanto por filtración en el Ministerio de Hacienda de los contribuyentes, como por personajes externos que divulgan la base de datos del ISSS, estas acciones solo demuestran la degeneración de nuestra sociedad.

El discurso oficial muestra la emigración inversa, cuando en realidad los jóvenes abandonan por millares sus pueblos natales, la incertidumbre económica es insoportable.

Una pequeña muestra de la reserva de datos son los siguientes:

2020

La política del Estado en la actual administración muestra una inclinación a ocultar las estadísticas de salud, así en ese año los subregistros de muerte por Covid-19 dominan el esquema público, además se inicia una tendencia para negar información sobre el uso de los gastos durante la pandemia, en ese momento se denuncia ante el Instituto de Acceso a la Información Pública la “revelación” de 5 millones de contribuyentes, en esa época la Asamblea Legislativa pide al titular de Hacienda jurar la veracidad del presupuesto 2021 lo cual rechaza, Ministerio de Salud devolverá 25 millones al ISSS en consulta, no se actualizan datos de salud en red pública, tampoco de vacunas, no se hacen públicos los datos del subsidio de $300 dólares, no de reportan datos actualizados de enfermedades.

2021

Salud continúa dominando reserva de información, datos enfermedades 2020-2021, Muertes Covid, corrupción $25 millones ISSS, “Educación pone reserva a datos para análisis académico y científico”, APP Chivo para recibir Bitcoin pone en riesgo datos personales de usuarios, reserva de datos se convierte en norma, Billetera Chivo podrá compartir datos de usuarios con empresas, uso ilegal de DUI en Chivo Wallet, Corte Suprema de Justicia niega datos de pandilleros extraditables, Ley Bitcoin dos meses ocultando gastos y datos,

2022

La empresa Netki empresa EEUU tendría datos de 4 millones de usuarios Chivo, la OMS informa que El Salvador manipuló datos muertes por Covid 19, Universidad Berkeley… Cierre de Dirección de Estadística arriesga datos acumulados por años, desaparece entidad con enorme cantidad de datos la Digestyc,

2023

Piden eliminar reserva de datos cementerios clandestinos, DOM es institución que más oculta datos, Hackers exponen datos de 5 millones de salvadoreños, la narrativa migratoria de Bukele no está respaldada por los datos dice The Boston Globe

2024

Magistrado TSE pide revisar denuncias de manipulación de datos (elecciones), Pro-búsqueda llama al Estado a trabajar en banco de ADN, Hackers exponen datos de 5 millones de salvadoreños, poca transparencia manejo datos dengue. amazon.com/author/csarcaralv

