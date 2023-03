El 75.7% de la población desconoce derechos y garantías suspendidas por el Régimen de Excepción

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

Los datos de la mas reciente encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP) de la Universidad Centroamérica José Simeón Cañas (UCA), revelan que a un año del Régimen de Excepción el 75.7% de la población salvadoreña no conoce cuáles son los derechos y garantías suspendidas por la aplicación de esta medida.

El 50% de la población manifestó estar de acuerdo con que el régimen, permita a las autoridades intervenir correspondencia y las comunicaciones de toda la población sin orden judicial.

La mayor parte del grupo que está de acuerdo con esta acción desconoce en qué consiste el derecho a la inviolabilidad de la correspondencia y las telecomunicaciones, contemplado en el artículo 24 de la Constitución y suspendido durante la vigencia del régimen. Omar Serrano, vicerrector de Proyección Social de la UCA, enfatizó que menos de una tercera parte de la población mencionó algunos derechos suspendidos por el Estado de Excepción; quienes menos conocen los derechos perdidos por esta medida son los que mejor la califican y se sienten menos afectados.

“Han hecho creer que se debe elegir entre tener paz o respetar los derechos humanos, la gente sabe perfectamente que se están violando los derechos humanos, pero ante esta dicotomía la población opta por la seguridad. La verdadera paz sólo viene de la justicia y del respeto a los derechos humanos, pero la gente cree que si se quiere paz se debe aceptar violar los derechos humanos de los detenidos y personas inocentes”, expresó Serrano.

Según Laura Andrade, directora del IUDOP, el 31.5% de la población salvadoreña encuestada no sabe a qué institución acudir si una persona de su casa es detenida injustamente.

Asimismo, dijo que el conocimiento ciudadano sobre aspectos básicos de la forma de gobierno como la democracia, justicia, derechos humanos y el Estado de Derecho son desconocidos para una parte mayoritaria de la población. El 53.1% de la población encuestada no sabe qué es la democracia, un 31.2% no sabe qué es la justicia, el 55.2% de los participantes desconoce qué son los derechos humanos y un 94.2% no sabe qué es el Estado de Derecho.

Luego de un año de vigencia del Régimen de Excepción, la población le otorga una calificación promedio de 7.92, esta nota vuelve a ser igual a la registrada en los primeros 30 días de aplicación del régimen, la cual fue de 7.99 y experimenta un incremento respecto al 7.24 en el sondeo de evaluación de los seis meses de vigencia de la medida.

La encuesta determinó que entre más bajo es el nivel de educación de la población más alta es la calificación otorgada a la implementación del Régimen de Excepción; así quienes alcanzan estudios técnicos o universitarios califican la medida con un 7.31.

Mientras que, quienes no cuentan con educación formal le brindan una nota de 8.42, superior al promedio general, además, entre más bajo es el estrato socioeconómico de la población más alta es la nota otorgada al régimen, aquellos en el estrato alto brindan una nota de apenas 6.33; pero quienes son del estrato rural lo califican con un 8.02.