Educación considera que hubo negligencia en caso de muerte de estudiante

Oscar López

@OscarCoLatino

Francisco Castaneda, viceministro de Educación, Ciencia y Tecnología, explicó el proceso realizado en el caso de la niña que falleció al caer de un juego mecánico, instalado dentro del Centro Escolar Corazón de María, de la colonia Escalón.

El funcionario dijo que en ese caso se aplicarán los artículos 95 al 101 de la Ley General de Educación, ya que son los que establecen las infracciones y sanciones. La resolución del caso se prevé será pronto.

“Desde la parte que vemos desde el vice-despacho, desde la Gerencia de Acreditación Institucional, creemos que sí hay evidencia, hay negligencia comprobada, no podemos tirar la responsabilidad solo al operador del juegos mecánico, porque estaban dentro de un centro educativo, por lo tanto, es mi responsabilidad como administrador, como director lo que sucede dentro del centro educativo”, declaró Castaneda.

El viceministro de Educación, enfatizó en que no se debe ser permisivo cuando los padres de familia dejan a sus hijos en las manos de quienes conducen los centros educativos públicos y privados. “No podemos crear una cultura de dejar hacer, dejar pasar, cuando está en juego la vida de lo más preciado que tenemos como sociedad salvadoreña”, afirmó.

La pena mínima que podría imponerse al centro escolar es una amonestación pública y una sanción económica. Castaneda, aclaró que para un cierre definitivo de un centro escolar, también se debe tomar en cuenta la necesidad educativa de la comunidad.

“En este caso se evalúa que tampoco se puede cerrar un centro educativo cuando niños y niñas asisten y necesitan que se les garantice ese derecho, por esa razón coincido que se debe de evaluar cuando hay niños que necesitan seguir estudiando, sin embargo, no podemos decir que no puede haber sanción cuando tenemos una niña muerta y una familia destrozada”, argumentó el viceministro de Educación.

En cuanto a la suspensión del servicio de internet en las instalaciones del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (MINEDUCYT), el funcionario explicó que el problema no se prolongó por más de 24 horas y se debió a la culminación del contrato con la empresa proveedora del servicio.

“El problema fue el vencimiento del contrato, si hubiese estado vigente, el problema no hubiera sucedido, hubiera retraso o no en el pago. Hubo un cierre de contrato y se inició un proceso de licitación, cuando se dejó en firme quien ganó el contrato, hubo un recurso de otra empresa que no estuvo de acuerdo, cuando eso sucede el Estado vuelve a iniciar el proceso de contratación”, explicó Castaneda.