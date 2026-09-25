Ecuador desarticula red de narcotráfico vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación

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QUITO/Xinhua

La Policía de Ecuador desarticuló este jueves con apoyo de la Administración para el Control de Drogas (DEA, siglas en inglés) y el Comando Sur de Estados Unidos, una estructura de narcotráfico vinculada con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) de México, en un operativo que dejó más de 30 detenidos, informó el presidente Daniel Noboa.

«Gran trabajo en nuestra misión de recuperar el Ecuador y la región», escribió el mandatario en la red social X, donde destacó el operativo ejecutado la madrugada de este jueves en varias localidades del país sudamericano.

«Ayer (miércoles), ante la ONU, hablé de una realidad: ningún Estado puede enfrentar solo a un enemigo que cruza fronteras», agregó el mandatario, quien acompañó su mensaje con fotografías de las operaciones policiales.

Antes, el ministro del Interior, John Reimberg, detalló en la misma red social que las detenciones se llevaron a cabo en las ciudades de Guayaquil, Daule, Samborondón, Ventanas, Babahoyo, Puebloviejo, Vinces y Machala, todas ubicadas en la región costera de Ecuador.

«Esta organización no tiene ningún vínculo con bandas locales. Tenía relación directa con el CJNG. La investigación tomó cerca de ocho meses», precisó Reimberg, al señalar que la operación contó con un amplio despliegue de más de 320 miembros de la Policía Nacional.

Agregó que entre los detenidos hay cabecillas y financieros, además de integrantes de una estructura de narcotráfico vinculada de manera directa con el grupo delictivo.

«La estructura se dedicaba al acopio, intermediación, distribución, transporte y comercialización de grandes cantidades de droga proveniente de Colombia, que pretendía ser enviada por vía marítima desde puertos de Guayaquil y Machala hacia Centroamérica, Estados Unidos y Europa», señaló.

Añadió que para llegar hasta esta estructura, durante este año se han decomisado cargamentos de droga cuyo valor estimado asciende a 322 millones de dólares.

Ecuador ha intensificado la lucha contra el narcotráfico en el marco del «conflicto armado interno», declarado por el presidente Daniel Noboa, en enero de 2024, contra bandas del crimen organizado calificadas por el Gobierno como «terroristas».

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