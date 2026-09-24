Aunque China y EEUU compitan en IA, tienen aún más razones para cooperar, dice Xi

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WASHINGTON/Xinhua

El presidente de China, Xi Jinping, dijo este jueves que aunque China y Estados Unidos compitan en la inteligencia artificial (IA), tienen aún más razones para cooperar.

En las conversaciones entabladas en la Casa Blanca con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Xi destacó que como importantes países en el desarrollo de la IA, las dos partes deben aprovechar sus respectivas fortalezas en la IA, en lugar de recelar el uno del otro.

Las dos partes pueden continuar el diálogo sobre la IA, intercambiar opiniones sobre sus riesgos y beneficios, y trabajar juntas para evitar el uso indebido y abuso de la IA, dijo Xi.

Las dos partes deben mantener el control humano sobre las tecnologías de IA, defender un enfoque centrado en las personas y el principio de utilizar la IA para el bien, así como garantizar que la IA sirva al progreso de la humanidad, añadió.

Con anterioridad, durante la ceremonia de llegada a la Casa Blanca, Xi también destacó que los dos países tienen tanto la capacidad como la responsabilidad de desarrollar y gestionar la IA para el bien y de garantizar que el desarrollo de la IA siempre permanezca bajo el control humano y favorezca el bienestar de las personas.

Primeras damas de China y EEUU visitan Museo Nacional de Arte Asiático

Peng Liyuan, esposa del presidente de China Xi Jinping, y Melania Trump, esposa del presidente estadounidense Donald Trump, visitaron este jueves el Museo Nacional de Arte Asiático.

Las primeras damas visitaron varias salas de exhibición como el Peacock Room (Sala del Pavo Real). Peng expresó su agradecimiento por la devolución a China de parte de Estados Unidos de reliquias culturales chinas en múltiples ocasiones en los últimos años, y expresó la esperanza de que China y Estados Unidos sigan fortaleciendo la cooperación en intercambios culturales y en la protección del patrimonio cultural, y de que profundicen la amistad entre ambos pueblos.

Después del recorrido, las primeras damas escucharon a adolescentes estadounidenses cantar canciones chinas y posteriormente tuvieron una cordial interacción con ellos. Peng los alentó a seguir estudiando el idioma y la cultura chinos y a convertirse en embajadores de amistad entre China y Estados Unidos.

El Museo Nacional de Arte Asiático es una reconocida institución estadounidense dedicada a la colección, investigación y exhibición de arte asiático.

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