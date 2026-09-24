Claudia Ortiz remueve a Cesia Rivas en fracción de VAMOS por «pérdida de confianza»

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Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

La diputada de VAMOS, Claudia Ortiz, removió de su cargo de asesora jurídica a su diputada suplente, Cesia Rivas debido a la “pérdida de confianza”, así se dio a conocer la noche de este miércoles tanto por Ortiz como por la Asamblea Legislativa, quien hizo público el documento.

Quien dio a conocer la noticia fue la propia diputada suplente, Cesia Rivas en Instagram. “Hoy se cierra una etapa de empleada legislativa, agradezco a Dios por todo lo vivido, lo aprendido, los retos, las sonrisas, las lágrimas, las oraciones”, anunció la legisladora.

Luego, fue la propia Asamblea Legislativa en sus redes sociales que confirmó la remoción. “Nuestra gerencia de Recursos Humanos ha recibido una nota suscrita por la diputada jefa de fracción del partido VAMOS, Claudia Ortiz, quien, haciendo uso de las facultades establecidas en el Artículo 147 del Reglamento Interno de esta asamblea, solicita la remoción de la actual empleada de la fracción de VAMOS, Cesia Leonor Rivas, quien desempeña el cargo de Asesora Jurídica de su fracción desde el 3 de mayo de 2021 y además funge como diputada suplente y secretaria general de dicho partido”, dijo la Asamblea Legislativa.

La institución señaló que, de acuerdo a lo establecido en el RIAL, la diputada Ortiz está facultada para “nombrar al personal de apoyo de confianza” de su fracción, dada su calidad de jefa de grupo parlamentario.

Por su parte, Claudia Ortiz, afirmó que la plaza en el Grupo Parlamentario VAMOS “es de confianza” y sí, “como coordinadora de la fracción solicité su remoción porque se perdió la confianza necesaria para continuar la relación laboral”.

Sin embargo, la legisladora aclaró que la decisión “es administrativa y es independiente de cargos partidarios o de cualquier otra función política”, ya que es de recordar que tanto Cesia Rivas como Claudia Ortiz han tenido diferencias en la conducción del partido y ambas buscan la secretaría general con sus respectivas planillas.

Sobre el documento publicado por la Asamblea Legislativa, de hecho, es primera vez que esta entidad del Estado hace pública la remoción de uno de sus empleados, ya que en ninguna ocasión lo había hecho y tampoco informado sobre la contratación del personal ni institucional ni partidario.

“La Asamblea no publica las remociones de personal de confianza. Quienes observan el uso de las instituciones en El Salvador pueden leer entre líneas”, enfatizó Ortiz quien, a la vez, etiquetó a organismos internacionales como la OEA, la embajada de EEUU en El Salvador, la Unión Europea y otras.

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