Compartir

El 12 de octubre de 1958, un grupo de empleados de la cervecería Industrias La Constancia se reunía en las canchas de la empresa para jugar al fútbol. Sin saberlo, aquellos trabajadores estaban dando vida al club que décadas después sería conocido como uno de los más grandes de El Salvador. Nació como Atlético Constancia y, en su primera temporada en la Liga B, terminó subcampeón detrás del Águila de San Miguel . La historia cuenta que, al no lograr el ascenso deportivo, el club adquirió la categoría del Once Municipal de Ahuachapán por el precio simbólico de un colón . Fue el primer paso de una leyenda.

Poco después, cuando La Constancia decidió desvincularse del proyecto, el empresario peruano Axel Hochkoeppler, entonces gerente del Hotel Intercontinental, adoptó al equipo y lo rebautizó como Alianza Intercontinental. Hochkoeppler era aficionado del Alianza Lima de Perú, y de ahí tomó el nombre y los colores blancos que hoy identifican al club. En aquella época, el fútbol salvadoreño comenzaba a profesionalizarse y a despertar un interés masivo que pronto atrajo a patrocinadores, medios de comunicación y, con el tiempo, a las modernas casas de apuestas el Salvador, que hoy contribuyen a dinamizar la economía del deporte nacional y a acercar a los aficionados a la emoción de cada jornada. Aunque existe una versión alternativa que atribuye el nombre a la «alianza» entre los propietarios originales, lo cierto es que el vínculo con el fútbol peruano quedó grabado en la identidad aliancista. En 1965, el club adoptó definitivamente el nombre Alianza Fútbol Club.

La Hazaña que Estremeció al Mundo: La Noche que Pelé Cayó en San Salvador

Si hay un momento que define la mística de Alianza, es la noche del 16 de enero de 1966. Ese día, el club capitalino enfrentó al Santos FC de Brasil, el equipo donde brillaba Pelé, considerado entonces el mejor futbolista del planeta . Nadie daba un centavo por los albos. Sin embargo, ante un Estadio Flor Blanca repleto —con aficionados trepados en los árboles para ver al «Rey»—, Alianza firmó una de las mayores sorpresas en la historia del fútbol centroamericano: venció 2-1 al Santos .

El gol de la victoria llegó de un penal convertido por el chileno Ricardo Sepúlveda al minuto 89 . Aquella gesta no solo le dio prestigio internacional al club, sino que cimentó una cultura de creer en lo imposible. Como bien recuerda la historia oficial del club, fue el momento en que Alianza «adquirió su mayoría de edad» y se convirtió en un fenómeno social que trascendió las fronteras salvadoreñas . En aquel equipo también brillaban figuras como Raúl «Araña» Magaña, Salvador Mariona, Jorge «Conejo» Liévano y Mario Monge, muchos de los cuales formaron la base de la selección que jugó el Mundial de México 1970 .

Una Dinastía Moderna: Títulos y Consistencia en la Era de los Torneos Cortos

Alianza es, sin discusión, el equipo más exitoso de la era de los torneos cortos en El Salvador. De sus 19 títulos de liga, 13 fueron conquistados en formato de torneos semestrales . La racha reciente es impresionante: entre 2015 y 2025, el club ganó al menos un campeonato cada año, excepto en 2023 . Títulos como el Apertura 2015 (con gol de Ramón Martínez de Paz), el Apertura 2017 (campeonato invicto bajo el mando de Jorge «Zarco» Rodríguez) y el Clausura 2024 consolidaron una hegemonía pocas veces vista en el fútbol salvadoreño .

En 2025, la Asamblea Legislativa de El Salvador reconoció oficialmente al club por su título número 19, destacando no solo sus logros en la cancha, sino también su arraigo social y su impacto en el deporte nacional . Ese mismo año, Alianza Women —el equipo femenino del club— alcanzó 10 títulos, consolidándose como el más ganador de su liga y como tetracampeonas consecutivas . El éxito albacete no se limita al equipo masculino: es una institución que ha construido una cultura ganadora en todas sus categorías.

Rodolfo Zelaya: El «Matador» que Se Convirtió en Leyenda

Ningún nombre está más asociado con la historia moderna de Alianza que el de Rodolfo «Fito» Zelaya. El delantero llegó al club en el Clausura 2011 y se marchó en 2025 tras convertirse en el máximo goleador histórico de la institución con 176 goles en todas las competencias . En la liga local, anotó 170 tantos, y sumó 6 más en torneos internacionales . Disputó 386 partidos con la camiseta blanca y ganó 8 títulos, incluyendo cinco campeonatos de goleo individual .

Pero más allá de los números, Zelaya representó el alma de una generación dorada. Fue el jugador que se ponía al equipo al hombro en los momentos decisivos, el ídolo de una afición que lo adoptó como propio y el capitán que lideró la era más exitosa del club en décadas. En homenaje a su trayectoria, Alianza retiró el dorsal 22 que llevó durante más de una década . Otros nombres fundamentales de esta era incluyen a Marvin Monterroza, el mediocampista que ganó 7 títulos como capitán y disputó 282 partidos con la camiseta alba , y Juan Carlos Portillo, uno de los máximos anotadores históricos del club en la era profesional .

Más Allá de las Fronteras: El Legado Internacional

El palmarés de Alianza también incluye logros internacionales. En 1967, el club ganó la Copa de Campeones de la CONCACAF, un hito que pocos equipos centroamericanos pueden presumir . Ese mismo año también se adjudicó el Torneo Centroamericano de la CONCACAF . Tres décadas después, en 1997, sumó el Torneo Grandes de Centroamérica, reafirmando su capacidad de competir al más alto nivel regional .

En tiempos más recientes, Alianza ha sido un participante habitual en la Liga de Campeones de la CONCACAF y en la extinta Copa Libertadores, enfrentando a rivales de la talla de Universidad de Chile y otros gigantes del continente. Aunque los resultados no siempre acompañaron, la sola presencia del club en estos torneos habla de su estatus como uno de los referentes del fútbol salvadoreño.

Una Afición que Nunca Abandona

Hay algo que distingue a Alianza de muchos clubes: su hinchada. En las finales, el Estadio Cuscatlán se viste de blanco. Los aficionados llegan desde temprano, cantan los noventa minutos y creen incluso cuando el equipo no juega bien. Esa fidelidad ha sido recompensada con títulos, pero también ha sido el motor que ha sostenido al club en los momentos difíciles.

La historia de Alianza Fútbol Club es, en el fondo, la historia de una comunidad que se reconoce en un escudo blanco. Desde los empleados de la cervecería que lo fundaron hasta los miles que hoy llenan las gradas, el club ha construido una identidad basada en la garra, la técnica y la convicción de que ningún rival es invencible. Y esa es, quizás, su victoria más duradera.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...