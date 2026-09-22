Inter Tecla lidera invicto la Liga Femenina tras cerrar la primera vuelta del Apertura

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Redacción Deportes

@DiarioCoLatino

Finalizó la primera vuelta del torneo Apertura 2026 en la Liga Femenina e Inter Tecla no se bajó de la cima en la tabla de posiciones, y continúa a paso perfecto y con el invicto intacto, agigantando su candidatura para el título. En otros resultados de la fecha, Alianza goleo 9-0 a Municipal Limeño para sellar el resultado más abultado de la jornada.

Al cuadro femenino de Luis Ángel Firpo le bastó un solo gol para quedarse con la victoria de la onceava fecha, en el estadio Sergio Torres Rivera.

Inca Aruba recibió a Fuerte San Francisco con la intención de quedarse con los tres puntos de la fecha. Sin embargo, el cuadro de Morazán no perdonó y lo volvió 4-1 para llevarse la victoria hasta oriente.

Las emplumadas de Águila viajaron al estadio Antonio Toledo Valle para enfrentar a Platense, un encuentro en el que no hubo mayor emociones y finalizó con un empate sin goles para repartir puntos entre ambos equipos.

Cacahuatique y FAS fue otra de las series que no pudo romper el empate, porque sobre los noventa minutos los equipos sellaron un 1-1 que les adjudicó un punto a cada uno.

Por su parte, Inter Tecla goleó 7-0 a Isidro Metapán en el estadio las Delicias, un resultado abultado para las verdes para extender su invicto una fecha más y afianzarse en la cima de la tabla de posiciones.

Alianza Women aplasta 9-0 a Municipal Limeño

Y para cerrar la jornada, Alianza le propinó 9 goles a Municipal Limeño en la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT).

El marcador lo abrió Génesis Esquivel al cuarto de hora; a los 26′ Tatiana Dabney sumó el segundo, a la media hora llegó el tercero y solo cinco minutos después, el cuarto a cargo d Jessica Ortiz.

La cuenta continuó a los 38′ y 40′ con el 6-0 para cerrar la primera parte. A los 56′ Tatiana Dabney marcó hat-trick y sobre lo último a los 89′ y 90′ el cuadro paquidermo firmó el 9-0 en una victoria aplastadora para Limeño.

Finalizó la primera vuelta del torneo Apertura 2026 en la Liga Femenina con absoluta jerarquía por parte de Inter Tecla, equipo que lidera la tabla de posiciones con 11 de 11 partidos ganados, y 33 puntos sumados en el torneo, uno de los principales candidatos a pelear por el título de categoría femenina.

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