Claudia Ortiz denuncia bloqueo interno y cuestiona proceso disciplinario

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La diputada de VAMOS, Claudia Ortiz, denunció que enfrenta un proceso interno que, según sostiene, busca limitar su participación dentro del partido y frenar su aspiración de competir por la Secretaría General de la institución política.

Durante una entrevista en el programa Encuentro con Julio Villagrán, Ortiz se refirió a una serie de audios difundidos públicamente en los que se plantea la recopilación de información para construir un expediente en su contra y afectar su imagen política. La legisladora identificó una de las voces como la de José Álvarez, miembro de la dirección partidaria y responsable territorial.

Los audios, según Ortiz, están relacionados con el proceso disciplinario que se abrió en su contra. La diputada afirmó que las acciones por las que fue denunciada están vinculadas con la publicación de un comunicado en el que expresó desacuerdos con el proceso de elecciones internas y con el respaldo público que dio a una carta de afiliados que solicitaban la convocatoria a elecciones internas de autoridades partidarias.

El proceso disciplinario y la suspensión de sus derechos como afiliada también fueron reportados públicamente por este medio. Diario Co Latino informó que la denuncia solicitaba su expulsión y que la medida le impedía participar en la elección interna y en determinadas instancias de decisión del partido.

Cuestiona las pruebas presentadas

Ortiz afirmó que cuando recibió la notificación de su proceso disciplinario encontró irregularidades en la documentación presentada. Según explicó, las pruebas incluidas en la denuncia eran principalmente dos capturas de pantalla: una correspondiente al comunicado que publicó el 2 de julio y otra relacionada con la publicación de la carta de afiliados que respaldó.

La legisladora sostuvo que ambas actuaciones correspondían al ejercicio de su libertad de expresión dentro del partido y negó que constituyeran violaciones a los estatutos.

La diputada también mencionó el caso de Pacífico Chávez, integrante de la planilla con la que busca competir por la dirigencia de VAMOS, quien igualmente fue denunciado ante el Tribunal de Honor y Disciplina por sus declaraciones públicas sobre el proceso interno. La situación de Chávez fue confirmada previamente por Diario Co Latino.

Para Ortiz, las medidas adoptadas han tenido como consecuencia impedir que integrantes de su planilla participen plenamente en las instancias internas del partido.

Una disputa por el modelo de partido

La diputada rechazó que su aspiración tenga como objetivo abandonar VAMOS o utilizar al partido como plataforma exclusivamente personal. Afirmó que permanece en el partido porque considera que sus principios y estatutos plantean valores como la democracia, la transparencia, la solidaridad, la justicia social y la búsqueda del bien común.

Ortiz sostiene que el debate actual refleja dos visiones sobre el futuro de VAMOS: una organización más abierta y democrática frente a otra que mantiene mecanismos de control interno más cerrados.

“Un partido político son sus afiliados”, sostuvo durante la entrevista, al rechazar la idea de que VAMOS tenga un propietario o dependa de una sola figura.

La legisladora afirmó que busca que las autoridades partidarias sean electas por la militancia y que existan reglas claras para la selección de candidatos y la conducción de la organización.

Su aspiración a dirigir VAMOS ya había sido reportada públicamente. A inicios de septiembre, Ortiz informó que buscaba la Secretaría General y que explicaba su intención como parte de un proyecto para hacer crecer al partido como opción política.

Audios y una disputa que se profundiza

La difusión de los audios agregó un nuevo elemento al conflicto. En uno de los fragmentos conocidos se habla de recopilar pruebas contra Ortiz y de afectar su imagen antes de las elecciones internas.

Ortiz interpretó estas conversaciones como evidencia de que existía una estrategia para limitar su participación política dentro del partido. Sin embargo, el contenido de los audios y su autenticidad han sido objeto de controversia.

La dirigencia de VAMOS se deslindó de una cuenta de correo desde la cual fueron enviados a periodistas audios y documentos relacionados con el proceso disciplinario. La secretaria general, Cesia Rivas, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República por el presunto uso no autorizado del nombre del partido. Rivas también manifestó que VAMOS no podía afirmar que los audios fueran falsos o verdaderos y que su contenido debía verificarse.

Elecciones internas suspendidas

Otro elemento que mantiene en tensión al partido es la suspensión de las elecciones internas para renovar el Consejo Ejecutivo Nacional.

Los comicios habían sido programados para el 20 de septiembre, pero fueron suspendidos debido a problemas en la integración de la Comisión Electoral Permanente. Diario Co Latino informó que la CEP quedó con un solo integrante, cuando se requiere una estructura mayor para desarrollar el proceso.

Ortiz cuestionó que su planilla haya sido suspendida de participar mientras se desarrolla este escenario y señaló que el Tribunal de Honor adoptó medidas cautelares que, a su juicio, no están contempladas en los estatutos partidarios.

La diputada también cuestionó que integrantes del Tribunal tengan vínculos familiares o de afinidad política con personas relacionadas con la planilla contendiente. Por ello, reclamó que quienes tengan posibles conflictos de interés se aparten de la resolución de los procesos.

El futuro de Ortiz dentro de VAMOS

Consultada sobre una eventual expulsión, Ortiz respondió que ese escenario tendría que evaluarse si llegara a concretarse, pero sostuvo que actualmente su objetivo es defender su permanencia en VAMOS y sus derechos como afiliada.

“No hay una razón válida para expulsarme”, sostuvo, al señalar que las acciones que originaron el proceso fueron publicaciones relacionadas con el funcionamiento interno del partido.

La legisladora aseguró que continuará defendiendo, junto con otros militantes, la realización de elecciones internas con condiciones que permitan una competencia democrática.

Mientras tanto, el Tribunal de Honor y Disciplina ha sostenido que una denuncia no equivale por sí misma a una declaración de responsabilidad y que la persona señalada tiene derecho a conocer los cargos y ejercer su defensa.

El conflicto deja pendiente la definición del proceso disciplinario y la reanudación de las elecciones internas. Para Ortiz, el desenlace determinará también qué modelo de organización prevalecerá dentro de VAMOS: uno que, según su planteamiento, avance hacia una mayor apertura y participación de la militancia o uno que mantenga las actuales estructuras de dirección.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...