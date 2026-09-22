San Salvador gana 99-44 a Ahuachapán, y suma seis victorias al hilo en la LMBF

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Redacción Deportes

@DiarioCoLatino

San Salvador celebró su sexta victoria consecutiva en el Torneo Clausura 2026 de la Liga Mayor de Baloncesto Femenina (LMBF) tras imponerse 99-44 a Ahuachapán, en la cancha número 3 del Gimnasio José Adolfo Pineda.

Elisa Domínguez y la cubana Arlenys Romero fueron jugadoras clave en el triunfo de las tricampeonas de la LMBF, con 26 y 23 puntos, respectivamente. Anisleidy Galindo también fue determinante al conseguir un doble-doble de 14 puntos y 13 rebotes.

San Salvador se mantiene en el primer lugar con 12 puntos y tiene como escoltas a Santa Ana y a la Liga Municipal Monseñor Romero con 11 y 9 unidades, respectivamente.

Las capitalinas impusieron sus condiciones desde el primer periodo, que cerraron con un marcador de 31-7, y se fueron al descanso con una ventaja de 30 puntos (48-18). Consolidaron su dominio en la recta final del partido con 32 puntos en el tercer periodo y 19 en el último.

El equipo ahuachapaneco mostró una mejoría en su desempeño durante la parte final del juego, al anotar 12 y 14 puntos en los dos últimos cuartos, pero fue suficiente para evitar su quinta derrota en fila.

Emer Nichols fue la jugadora destacada del conjunto fronterizo al lograr un doble-doble de 14 puntos y 12 rebotes.

El próximo juego de San Salvador será este martes contra Salvadoreñas en el Gimnasio Nacional José Adolfo Pineda, a la 7:30 de la noche.

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