Guardia Revolucionaria Islámica advierte de un escenario bélico más amplio

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TEHERÁN/Tasnim

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) advirtió que cualquier nueva agresión contra Irán desencadenaría cambios importantes en la respuesta defensiva y de represalia de Teherán, incluyendo un cambio en la geografía de la guerra, las armas utilizadas y los objetivos atacados.

En una entrevista, el portavoz de la Guardia Revolucionaria Islámica, el general de brigada Hossein Mohebbi, afirmó que Irán está preparado para una guerra prolongada y advirtió que cualquier agresión renovada se enfrentaría a una respuesta significativamente diferente, que incluiría la expansión geográfica del conflicto.

Según afirmó, la valoración que hace la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) de la guerra contra Estados Unidos, el régimen sionista y sus aliados es que Washington ha sufrido una «derrota histórica y vergonzosa», pero carece del valor para reconocerla y aceptarla.

Se refirió específicamente al fracaso de Estados Unidos en la reapertura del estrecho de Ormuz, afirmando que, a pesar de que Washington posee la armada más grande del mundo y define su presencia regional y global como destinada a garantizar el flujo de energía y la libertad de navegación, no ha sido capaz de reabrir esta vía marítima estratégica.

El portavoz de la Guardia Revolucionaria Islámica también se refirió a la derrota de Estados Unidos en lo que respecta a sus bases militares en la región, afirmando que todas las bases estadounidenses fueron atacadas con misiles y drones iraníes, y que la mayoría de ellas quedaron inoperativas.

Al preguntársele si el conflicto actual representa una nueva etapa de la guerra o una continuación del mismo conflicto, el general Mohebbi respondió: «Desde nuestro punto de vista, es la misma guerra». Explicó que la guerra tiene diferentes fases, pero «no ha terminado» y continúa.

El portavoz afirmó que la Guardia Revolucionaria ya se había preparado para una guerra prolongada y que ahora está aún más preparada para ese escenario.

No obstante, el general Mohebbi advirtió que una nueva fase que implicara una agresión renovada provocaría una respuesta iraní fundamentalmente diferente.

“Si se produce una nueva agresión, sin duda habrá cambios significativos en nuestra defensa y en nuestra contraofensiva”, afirmó.

Identificó como primer cambio importante la geografía del conflicto, advirtiendo: «Sin duda, cambiaremos la geografía de la guerra».

El portavoz afirmó que los cambios también afectarían a las armas y el equipo militar que utiliza Irán, y añadió: «Sin duda, introduciremos nuevas armas con nuevas capacidades en el campo de batalla, y el mundo se sorprenderá».

El portavoz de la Guardia Revolucionaria Islámica añadió que los objetivos de Irán también cambiarían en caso de una nueva agresión. Explicó que los objetivos de Teherán ya no se limitarían necesariamente a los atacados anteriormente, e hizo hincapié en que Irán tiene nuevos objetivos que aún no han sido atacados.

Añadió que Irán ha producido una amplia gama de armas tanto durante la guerra como con anterioridad, y que sus capacidades se están mejorando continuamente.

Según Mohebbi, algunas de estas armas no se utilizaron durante las fases del conflicto que ya han tenido lugar. Las describió como las «armas estratégicas» de Irán, e hizo hincapié en que se emplearían si fuera necesario.

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