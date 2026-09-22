Tres medios de EEUU presentan demanda tras ser vetados de Casa Blanca

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WASHINGTON/Xinhua

Tres organizaciones de noticias estadounidenses, CNN, MS NOW y Político, informaron este lunes que demandarán al presidente de Estados Unidos y a diversos funcionarios de la Casa Blanca luego de que se les prohibiera ingresar a la Casa Blanca.

«Esta mañana, notificamos al gobierno que presentaremos una demanda hoy para proteger nuestros derechos estipulados por la Primera Enmienda y defender el principio de que el Gobierno no decide lo que la prensa reporta o publica», afirmaron las organizaciones de noticias en un comunicado conjunto.

«Sin previo aviso ni proceso, la Casa Blanca revocó las credenciales de nuestros periodistas debido a que se opusieron a nuestra cobertura. Si no se le hace frente, esto supondrá una amenaza para la libertad de prensa y el derecho del público a un periodismo independiente libre de interferencia gubernamental», detalla el comunicado.

En la demanda, presentada en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia, también figuran Steven Cheung, asistente del presidente para comunicaciones; Sean Curran, director del Servicio Secreto; y Susan Wiles, jefa del personal de la Casa Blanca, como demandados.

La reciente demanda se presentó luego de que Trump dijera el viernes en redes sociales que CNN, MS NOW y Politico fueron baneados de la Casa Blanca, «con efecto inmediato», citando lo que llamó «noticias falsas» constantes.

El sábado, se les negó la entrada a la Casa Blanca a reporteros de los tres medios de noticias y se confiscaron sus credenciales de prensa.

Hoy, mediante una publicación en redes sociales, Trump reaccionó a la reciente demanda. «Como era de esperar, Falsas noticias CNN, Politico (¡Devuelve los 8 millones de dólares que el gobierno estadounidense aportó para mantenerlos a flote!) y MSNOW (¡conocido anteriormente como MSDNC!) presentaron una demanda para obtener acceso a la Casa Blanca, y a su presidente, ¡YO!», dijo Trump en una publicación en su red social Truth Social.

«Casi sin lugar a dudas y, como de costumbre, apelaremos», agregó Trump al argumentar que «¡Las personas y publicaciones de noticias falsas que solo escriben negativamente, que infringen nuestra seguridad nacional al escribir historias falsas y difamatorias con ‘fuentes’ desconocidas, no deberían tener acceso a la oficina más importante del mundo!».

Desde el inicio del segundo mandato de Trump, su relación con las organizaciones de noticias estadounidenses ha sido tensa, ya que el presidente frecuentemente critica a los medios de noticias por lo que él llama «noticias falsas» y toma acciones legales contra algunos de ellos.

En febrero de 2025, a reporteros de Associated Press (AP) se les prohibió el acceso a la Oficina Oval de la Casa Blanca, a Mar-a-Lago y al avión presidencial, luego de que AP se negara a adoptar el renombre, establecido por la administración de Trump, del Golfo de México como «Golfo de América».

Trump también ha presentado demandas en contra de organizaciones de medios que incluyen The New York Times, The Wall Street Journal y CBS, acusándolos de difamación o de informar de manera engañosa.

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