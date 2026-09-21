Soyapango amenace libre de ventas en los espacios públicos

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El casco urbano de Soyapango amaneció despejado este lunes 21 de septiembre, luego que cientos de vendedores informales fueron desalojados este fin de semana por la comuna de San Salvador Este.

La comuna, liderada por Nuevas Ideas, ordenó el desalojo de cientos de vendedores que por años se habían colocado en las aceras, esto como parte del plan de reordenamiento que ejecuta la municipalidad.

Según los comerciantes desalojados, la comuna no les dio alternativas para comercializar sus productos. En la zona, se tenían negocios de ropa, electrodomésticos, comida, flores, reparación de dispositivos electrónicos, venta de frutas y verduras entre otros.

La mañana de este lunes, personal de la municipalidad continuó con los trabajos de la fase 1 del Proyecto de Revitalización de Calles, Aceras y Espacios Públicos. Se realizó el retiro de ripio frente a Plaza Mundo, “contribuyendo al orden y mejoramiento de nuestros espacios público”, dijo la institución en sus redes sociales.

Los desalojos fueron efectuados en la Calle Roosevelt, Avenida Cuba y la 4.ª Avenida Sur, 2ª Calle Oriente, 6ª Avenida Norte.

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