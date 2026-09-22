Desalojo masivo en Soyapango deja a cientos de comerciantes sin alternativas de reubicación

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Las aceras públicas en el casco urbano de Soyapango amanecieron despejadas este lunes 21 de septiembre, luego que cientos de vendedores informales fueron desalojados el fin de semana por la comuna de San Salvador Este.

La comuna, liderada por Nuevas Ideas, ordenó el desalojo de cientos de vendedores que por años se habían colocado en las aceras. El desalojo es parte del plan de reordenamiento que ejecuta la municipalidad.

Alexis Rodríguez, alcalde del San Salvador Este, conformado por los distritos: Soyapango, Ilopango, San Martín y Tonacatepeque no fue electo popularmente; sino que remplazó a Elías Aragón, quien en su momento también reemplazó a José Chicas, quien fue separado del cargo luego de caso de maltrato animal en un refugio propiedad de la comuna.

Según los comerciantes desalojados, la comuna no les dio alternativas para comercializar sus productos. En la zona, se tenían negocios de ropa, electrodomésticos, comida, flores, reparación de dispositivos electrónicos, venta de frutas y verduras, entre otros.

La mañana de este lunes, personal de la municipalidad continuó con los trabajos de la fase 1 del Proyecto de Revitalización de Calles, Aceras y Espacios Públicos. Se realizó el retiro de ripio frente a Plaza Mundo, “contribuyendo al orden y mejoramiento de nuestros espacios público”, dijo la institución en sus redes sociales.

Las paradas de autobuses en los alrededores del centro comercial de la zona lucieron despejadas ante los desalojos. Los recolectores de desechos sólidos, permanecieron en la zona durante todo el domingo 20 de septiembre para llevarse la basura que los comerciantes acumularon tras desocupar sus puestos.

Entre las cosas que los comerciantes dejaron figuraban, mesas, cajas se sodas, cubetas, láminas, tubos, cerámica entre otros. Los desalojos fueron efectuados en la Calle Roosevelt, Avenida Cuba y la 4.ª Avenida Sur, 2ª Calle Oriente, 6ª Avenida Norte.

Una comerciante que permaneció en la zona por más de 11 años, dijo que “a muchos se nos cortaron las alas para seguir volando”. Ahora, “lo que toca” es reubicarse a algunos que tienen la posibilidad, ya que lograr un local en otro lugar “es bien caro”. Ahora, “lo que toca es irnos para la casita a esperar que solución nos dan. Hasta donde nos han dicho ´nos van a hablar´ para reubicarnos en otro lado”.

Yamileth Mejía, quien trabajaba en un puesto de tortas en la zona del desalojo, agradeció a sus clientes por acompañarla durante los 11 años.

Otra de las comerciantes dijo que la alcaldía “si les dieron tiempo de desalojo” pero alternativas ”ninguna”. Tampoco hubo procesos de diálogo, según los comerciantes consultados. Estos desalojos se unen a los que ocurren en diferentes puntos del país.

La Mesa Permanente por la Justicia Laboral (MPJL) y el Sindicato de Trabajadores de Soyapango (SITRASOYA), miembro de la Mesa, expresaron su preocupación por las condiciones en las que se desarrollaron la intervención y por sus consecuencias tanto para las personas trabajadoras por cuenta propia como para el personal municipal involucrado en las labores de desmontaje y remoción de estructuras.

“El ´ordenamiento’ urbano no debe traducirse en la pérdida abrupta de los medios de subsistencia de cientos de familias, particularmente cuando las personas afectadas dependen de las ventas y del trabajo por cuenta propia para cubrir alimentación, vivienda, educación, salud, deudas y otras necesidades básicas, al menos 450 familias se verán afectadas”, dijo la Mesa en el comunicado.

Señaló que la expansión del trabajo por cuenta propia y de la economía informal no puede analizarse únicamente como un problema de ocupación del espacio público. Es también expresión de un mercado laboral que no logra generar suficientes oportunidades de empleo formal, estable y con condiciones de trabajo dignas.

“La informalidad constituye un problema estructural en El Salvador y afecta especialmente a personas trabajadoras por cuenta propia, mujeres, jóvenes y otros sectores con mayores dificultades para incorporarse a empleos protegidos”, agregó la Mesa.

Ante este planteamiento, “desalojar sin asegurar alternativas oportunas, adecuadas y económicamente viables no resuelve las causas que empujan a las personas hacia el trabajo por cuenta propia”.

Por ello, enfatizó que un proceso de reordenamiento responsable requiere diálogo efectivo con las personas afectadas, información clara, plazos razonables y opciones de reubicación que garanticen condiciones reales para continuar trabajando y generando ingresos familiares, situación que no hizo la comuna de San Salvador Este.

Por otro lado, también les preocupa que personal de la alcaldía estaría siendo requerido para participar en labores de desmontaje, carga y remoción de estructuras utilizadas por vendedores, aun cuando parte de estas personas trabajadoras no contaría con la experiencia, capacitación, herramientas ni equipo de protección personal adecuados para ejecutar tareas de esta naturaleza.

En consecuencia, hicieron un llamado a la Alcaldía de San Salvador Este a garantizar que ninguna persona trabajadora municipal sea destinada a labores para las cuales no haya recibido capacitación y condiciones adecuadas; proporcionar herramientas, equipos de protección personal y medidas de prevención acordes con los riesgos existentes; y respetar plenamente los derechos laborales y de seguridad y salud ocupacional de su personal.

De igual manera, exhortaron a la municipalidad a desarrollar un proceso real de diálogo con las personas trabajadoras por cuenta propia afectadas que garantice alternativas de reubicación oportunas, accesibles y económicamente viables, que les permitan mantener su actividad comercial y los ingresos de los que dependen sus familias.

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