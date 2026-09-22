Aprueban fondos para reconstrucción de mercados de Santa Ana y San Miguel

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Redacción Nacionales

@DiarioCoatino

La Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa emitió dictamen favorable para reformar la Ley de Presupuesto 2026 e incorporar $11,249,597 al Ministerio de Obras Públicas y de Transporte (MOPT) para iniciar la reconstrucción en los mercados municipales de Santa Ana y San Miguel.

Estos fondos, según el proyecto de decreto, provienen de un préstamo obtenido con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF). Del monto total, la institución destinaría $10,741,766 para la intervención de los dos centros de abastos y los $507,831 restantes se utilizarían en la adquisición de bienes y servicios requeridos por la Unidad Ejecutora del Proyecto, que comprende equipo informático, licencias de software, auditoría externa y vehículos para el seguimiento y supervisión de los programas de reconstrucción.

En la instancia legislativa, se recibió al director de Inversión y Crédito Público del Ministerio de Hacienda, Marlon Herrera, quien explicó que para la reconstrucción del mercado de Santa Ana se orientarán $5,728,686. Con eso se financiarán las estimaciones por avance de obras que incluyen actividades relacionadas con excavaciones, rellenos para estructuras, sistema colector de aguas lluvias, fundaciones, estructuras de concreto, losas, columnas, vigas, tabiquería, entre otras.

El proyecto en sí, constaría de dos edificios, de dos niveles cada uno, con terraza. Ambos tendrían áreas administrativas, zonas de carga y descarga, accesos inclusivos, entre otros. Ahí se habilitarían un aproximado de 2,387 locales comerciales.

Por otra parte, en la reconstrucción del mercado en San Miguel se invertirán $5,013,080. El funcionario detalló que se levantaría un edificio de tres niveles con capacidad para abrir 1,367 locales comerciales.

Es de recordar que ambos mercados fueron consumidos por las llamas en 2021.

Amplían Garantía Soberana

En otro tema, la misma comisión también emitió dictamen favorable para autorizar al Gobierno la ampliación de la garantía soberana que respalda un financiamiento de $103.7 millones entre el Fondo Social para la Vivienda (FSV) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), con el cual, según se dijo en la misma comisión, se apoyarán programas de vivienda que contribuirán a reducir el déficit habitacional del país.

El empréstito cuenta actualmente con una línea de crédito de hasta $53.7 millones con el BCIE, sin embargo, el pasado 28 de julio, el organismo aprobó aumentar este financiamiento otorgando otros $50 millones.

Para respaldar este nuevo monto es necesario ampliar la garantía soberana otorgada por el Estado, la cual fue autorizada por la Asamblea Legislativa en octubre de 2022 y suscrita en marzo de 2023. Esta garantía permite que el Estado respalde las obligaciones financieras que el FSV adquiera con el BCIE.

“Esto permitirá al FSV mantener el otorgamiento de créditos para programas de vivienda y otras soluciones habitacionales para familias que buscan acceder a viviendas de interés social”, sostuvo Marlon Herrera.

Entre los proyectos de vivienda que tiene el FSV, se encuentra el programa de Vivienda Nueva en Condiciones Especiales, que ofrece financiamiento para adquirir viviendas nuevas, con plazos de hasta 30 años para trabajadores del sector formal y de hasta 25 años para personas con ingresos variables.

También el Programa Casa Joven, dirigido a personas de entre 18 y 35 años para la adquisición de viviendas nuevas o usadas, con financiamiento de hasta 30 años.

Mientras que el Programa Vivienda Cercana facilita el acceso a créditos para salvadoreños que residen en el extranjero y para personas que viven en El Salvador y reciben ingresos provenientes del exterior, con plazos de hasta 25 años.

Por su parte, Casa Mujer está dirigido a mujeres jefas de hogar, madres solteras, viudas o en situación de vulnerabilidad, de entre 26 y 50 años, para la adquisición de viviendas nuevas o usadas, con financiamiento de hasta 30 años.

Reforma al Presupuesto 2026

Los diputados de la Comisión de Hacienda también emitieron otro dictamen favorable para que el Ministerio de Obras Públicas y de Transporte (MOPT) disponga de fondos para financiar un proyecto de inversión para mejorar diversos caminos terciarios en Cabañas.

La enmienda permitiría incorporar a dicha institución $2,235,021, provenientes de préstamos externos. Herrera detalló que el proyecto comprende la intervención de 14 kilómetros de caminos terciarios, mejoramiento en el rodaje de la vía, proyecto de pavimentación, obras de drenaje, construcción de acceso peatonal, entre otras.

Dichas obras mejorarían las condiciones de la infraestructura vial rural para quienes viven y transitan por el tramo ubicado en el desvío El Zapote; el caserío La Danta, la zona del puente Integración (situado en la frontera con Honduras) y en algunos tramos del municipio de Victoria.

El dinero que se le incorporaría a Obras Públicas proviene de un préstamo de $30,000,000 suscrito, en 2018, con el Instituto de Crédito Oficial (ICO), del Reino de España. Con estos recursos el Gobierno ha financiado el Programa de Caminos Rurales Progresivos y Mejoramiento de Caminos a Nivel Nacional.

Estos tres dictámenes pasarán al pleno legislativo este miércoles en la sesión plenaria ordinaria.

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