CROSS rechaza propuesta de jornada laboral de 11 horas

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Saúl Méndez

Colaborador

El Colectivo de Resistencia Obrera Sindical Salvadoreña (CROSS) expresó su rechazo a la propuesta de implementar jornadas laborales de 11 horas durante cuatro días a la semana y cuestionó las políticas laborales que representan un desmantelamiento de derechos de la clase trabajadora.

En un comunicado dirigido a la opinión pública nacional e internacional, al magisterio, trabajadores municipales, personal del sistema de salud y al movimiento sindical organizado, el CROSS calificó la iniciativa como una “falsa modernización”, al considerar que concentra las 44 horas semanales en jornadas laborales más extensas.

La organización sostuvo que una jornada de 11 horas podría incrementar el agotamiento físico y mental y los riesgos laborales. También señaló que la medida tendría un impacto diferenciado en las mujeres trabajadoras debido a las responsabilidades de cuidado no remuneradas que recaen principalmente sobre ellas.

El CROSS afirmó que la propuesta contraviene las disposiciones constitucionales relacionadas con la jornada máxima de trabajo, el Código de Trabajo y convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Asimismo, cuestionó que una eventual reforma sea impulsada sin una consulta previa con el sindicalismo independiente.

Frente a esta propuesta, el colectivo planteó una reducción progresiva de la jornada laboral sin disminución salarial. Su planteamiento contempla una primera etapa de reducción de 44 a 40 horas semanales mientras se mantiene el salario íntegro; posteriormente, una reducción a 36 horas y, como tercera etapa, llegar a 30 horas semanales distribuidas en cinco jornadas de seis horas.

Como alternativa, el CROSS también planteó una semana laboral de cuatro días con jornadas de ocho horas, equivalente a 32 horas semanales. En ambos casos, la organización exige que se mantenga el salario completo, se contrate personal adicional y se prohíba incrementar unilateralmente las metas de producción.

El colectivo también denunció despidos y situaciones que considera de precarización laboral en los sectores de educación y salud pública. En el caso del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (MINEDUCYT), señaló que la reestructuración institucional ha generado afectaciones a trabajadores del sector.

Según el CROSS, bajo el argumento de una modernización se Implementaron horarios ilegales, además de situaciones de hostigamiento a docentes durante sus horas de descanso. La organización también afirmó que estas medidas han generado dificultades administrativas y afectaciones a las condiciones para el ejercicio de la labor docente.

El colectivo exigió detener los despidos y restituir a los trabajadores afectados, además de garantizar condiciones laborales e infraestructura adecuadas para el personal educativo y sanitario.

En el sector salud, el CROSS afirmó que continúan los despidos en la red de hospitales nacionales y en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS). La organización citó reportes de gremiales médicas que estiman en más de 8,000 los despidos acumulados en el sistema público de salud, que incluye a personal del Hospital Rosales, el ISSS y unidades comunitarias.

El colectivo también señaló que organizaciones de trabajadores han denunciado casos en los que las personas despedidas no habrían recibido indemnizaciones completas y que existirían presiones para suscribir documentos relacionados con supuestos retiros voluntarios.

Además, cuestionó lo que calificó como “silencio institucional” de entidades como el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y la Procuraduría General de la República (PGR) frente a las denuncias realizadas por trabajadores.

El CROSS hizo un llamado a trabajadores de los sectores público y privado, organizaciones sindicales y a la población a organizarse para defender la estabilidad laboral, la libertad sindical y los derechos de los trabajadores.

“Los derechos conquistados a favor de los trabajadores son irrenunciables”, sostuvo el colectivo en su pronunciamiento, en el que también llamó a detener los despidos y la precarización laboral.

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