IA y Seguridad Global: El peligro de avanzar sin control ni frenos

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Omar Salinas

Ingeniero en Energía y Analista en Política Pública

La discusión sobre inteligencia artificial está cambiando de naturaleza. Durante años se concentró en empleo, automatización y privacidad. Hoy se desplaza hacia un terreno más delicado: qué ocurre cuando una herramienta interviene en áreas donde un uso indebido puede tener consecuencias biológicas, militares o estratégicas.

La inteligencia artificial trabaja sobre múltiples investigaciones, datos y modelos producidos y almacenados por seres humanos. Parte del riesgo está en su capacidad para procesar, cruzar y relacionar enormes volúmenes de información a una escala y velocidad que ningún investigador individual podría reproducir. Al hacerlo, puede identificar patrones, conexiones e inferencias relevantes no evidentes o que podrían requerir años de trabajo especializado.

Durante mucho tiempo, acceder a información científica compleja no significaba poder utilizarla. Existían barreras: formación, especialización, infraestructura y tiempo. Convertir una investigación disponible en una aplicación exigía preparación técnica. La IA empieza a reducir esas barreras. No sustituye un laboratorio ni convierte a cualquiera en especialista, pero puede relacionar hallazgos, explorar hipótesis y orientar investigaciones en menos tiempo. Allí nace buena parte del temor.

En julio de 2026, el Panel Científico Internacional Independiente sobre Inteligencia Artificial de Naciones Unidas advirtió que las salvaguardas no avanzan al ritmo de las capacidades de la IA. La preocupación está en el desfase entre la tecnología y unas instituciones que aún intentan comprenderla y gobernarla.

La inquietud también surgió desde la industria. Dario Amodei, director ejecutivo de Anthropic, empresa estadounidense creadora de Claude, planteó en septiembre que las capacidades de frontera deben avanzar a un ritmo que permita a la seguridad acompañarlas. No propone detener la IA. Advierte que desarrollarla demasiado rápido puede dejar atrás evaluación, supervisión y barreras frente a ciberataques o usos biológicos de alto riesgo.

Pero existe otra posición. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sostiene que la regulación de la inteligencia artificial debe ser flexible y proporcional al riesgo, de manera que permita controlar sus peligros sin frenar innecesariamente la innovación. El debate no es solo avanzar o detenerse.

La cuestión de fondo es la seguridad global. Ahí aparece el carácter de doble uso de la tecnología. Una misma capacidad que acelera una investigación legítima puede emplearse también en aplicaciones biológicas, militares o de seguridad de alto riesgo. La tecnología no distingue entre quien busca una vacuna y quien persigue una ventaja militar, política o criminal; una investigación también puede permanecer fuera de la revisión académica o de los organismos reguladores.

El riesgo no está solamente en lo que conocemos. Está también en aquello que puede estar desarrollándose clandestinamente. Una red criminal puede buscar dinero; una organización violenta, fines destructivos; una empresa, ventaja comercial. Un gobierno puede buscar superioridad militar, espionaje o vigilancia interna. En sistemas con alta concentración de poder, estas herramientas también pueden reforzar mecanismos de control interno. Las motivaciones son distintas, pero pueden conducir al mismo cálculo: que el beneficio particular pese más que un riesgo cuyos costos terminará pagando el mundo.

Estados Unidos puede reconocer la necesidad de límites, pero difícilmente reducirá su velocidad si China continúa avanzando. China enfrentará el mismo cálculo. Rusia, Europa y otras potencias tampoco querrán rezagarse. El temor a que otro llegue primero puede debilitar acuerdos necesarios.

Una pausa global en el desarrollo parece difícil de sostener, pero la alternativa tampoco puede ser una carrera sin reglas. La regulación no debería tratar todas las aplicaciones por igual. Una herramienta para redactar documentos no debe regularse como otra aplicada a biología sensible, infraestructura crítica, ciberoperaciones, vigilancia o sistemas militares. A mayor riesgo, mayores exigencias de identificación, trazabilidad, evaluación independiente y verificación internacional.

La advertencia de la ONU, la propuesta de Amodei y el enfoque de la OCDE dibujan el dilema: avanzar demasiado rápido puede dejar atrás los controles; detenerse sin coordinación puede entregar ventaja a quienes decidan continuar.

La inteligencia artificial no inventó las armas biológicas, el espionaje, la manipulación genética ni la competencia entre Estados. Está modificando algo diferente: la relación entre información, velocidad y poder.

Ampliar el acceso al conocimiento ha sido positivo. Pero ampliar sin controles la capacidad de convertirlo en acción puede tener consecuencias distintas. El peligro quizá no sea una máquina consciente, sino que Estados, empresas y otros actores descubran que la IA permite hacer más, más rápido y con menos barreras.

La inteligencia artificial no inventó el peligro. Lo aceleró. La seguridad global quedará expuesta si esa velocidad se convierte en ventaja antes de existir controles capaces de contener sus usos riesgosos.

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