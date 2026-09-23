MIRA NADA MÁS, OBSERVAR LOS DDHH EN NUESTRO PAÍS, EL SALVADOR, VA CONTRA EL ESTADO

Compartir

Luis Arnoldo Colato Hernández

Educador

¿Tienes más de 60 años?, ¿recuerdas las causales del pasado conflicto armado?, ¿recuerdas que no fueron resueltas al finalizar a pesar de los acuerdos que se establecieron para ello?

No fue casual.

Cuando se negocian los acuerdos de paz, se establece además la serie de pautas que cada contendiente debía resolver, y que en el caso del estado salvadoreño pasaba por atender los problemas sociales que generará entre la población, los antecedentes de su política de guerra total.

Entonces cada persona que no fuera miembro de las élites económicas y sociales, era un enemigo del estado, dando lugar a los crímenes que se cometieron desde el estado, con masacres, secuestros, torturas, asesinatos, violaciones y desapariciones, mediando los cuerpos de seguridad, el ejército y los escuadrones de la muerte, hasta finalizado el conflicto.

No pases por alto que además y entre 1932 y 1979, el país no tuvo democracia, y que antes de esa fecha, de 1932, sólo desde 1931 el país experimentó con la democracia.

Tenemos entonces dos momentos: entre 1931 – 1932, y entre 2009 hasta 2019, incluido el período que siguió al proceso independentista, representando toda la democracia que hemos como país tenido, lo que explica porque nuestra población es políticamente conservadora y pro aristócrata.

Porque el resto del tiempo ha modelado nuestras relaciones sociales, el que los oligarcas y militares conserven el poder, mientras la población fue reducida a la servidumbre y el vasallaje en el feudo de nuestro país, con ellos como señores feudales.

Y todo ese tiempo la vejación de los derechos de la población fue cotidiana.

Entonces, la vejación de los DDHH entre otras, es causal del conflicto armado, por lo que la introducción de su doctrina entre las fuerzas policiales y militares, producto de aquella negociación, es retomada por la derecha conservadora para presentarla como causa de la violencia social que provocó, porque finalizado el conflicto, la derecha gobernante no solo no cumple con el pliego de obligaciones que asume como responsabilidad con su firma, se vuelca además a establecer el proyecto neoliberal como eje para nuestra economía, reduciendo al estado, que retrocede además de abandonando sus obligaciones constitucionales en seguridad jurídica, salud, educación e infraestructura, mientras orienta los recursos estatales a favorecer a las élites, que se sobre enriquecen, mientras precariza en la misma proporción, a la población.

Es el período de la gran migración al norte, pues la economía se estancó desde 1995 hasta ahora, provocando la economía de subsistencia y la violencia.

De frente a la violencia social exponencial que sufrimos, la oligarquía desempolva el bulo aquel de “los DDHH vinieron a fregar…” extendiéndolo cómo mantra entre la población, justificando que de nuevo se violentan abiertamente sus derechos, capturando arbitrariamente, torturando, asesinando y desapareciendo, mientras impone el cuento de “la cosa es ya segura…”, se enriquece y promueve los privilegios de los de siempre, extendiendo interesadamente la criminalizando de la defensa de los DDHH.

La misma historia.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...