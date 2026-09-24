Salvadoreños deportados de Estados Unidos hacia un tercer país

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César Ramírez

@caralvasalvador

Diversos medios internacionales refieren el drama de muchos emigrantes deportados de Estados Unidos hacia un tercer país, en caso de enviarlos a África muchos no saben el idioma, ni costumbres, tampoco pueden integrarse fácilmente. Estados Unidos ha firmado convenios con 35 naciones en África, Centroamérica, México, Suramérica etc. para recibir a dichas personas de diferentes nacionalidades,

Salvadoreños en tercer país: Nicaragua y Guatemala

El medio internacional Plaza Pública.com refiere envío de salvadoreños a Nicaragua: “Eso no ha impedido que Washington también envíe extranjeros a Nicaragua. Entre enero de 2025 y junio de 2026 fueron deportadas al país 116 personas de 16 nacionalidades, según registros del Deportation Data Project, una iniciativa académica que obtiene y analiza datos internos del gobierno estadounidense sobre la aplicación de las leyes migratorias. Entre ellos había hondureños, cubanos, ecuatorianos, guatemaltecos, colombianos, peruanos, salvadoreños, venezolanos y nigerianos” [1]

Es significativa una referencia de esta naturaleza, puesto que es función de las direcciones diplomáticas salvadoreñas interceder por nuestros compatriotas.

Guatemala también ha recibido a salvadoreños deportados: “La organización señala que varios miles de hondureños, salvadoreños, mexicanos y nicaragüenses han sido enviados a Guatemala desde finales de 2025 y que muchos son posteriormente trasladados hacia sus países de origen”[2] .

La condición de salvadoreños deportados en un tercer país es compleja debido a la falta de comunicación con sus familias.

Deportados hacia El Salvador

En ese contexto “desde enero de 2025 la oficina de ICE ha registrado 25,266 arrestos de salvadoreños, según deportationdata.org, mientras la Dirección General de Migración de El Salvador ha registrado 21,402 salvadoreños deportados de todos los países desde enero 2025 hasta marzo 2026, la mayoría de Estados Unidos” [3].

Las variables sobre la deportación se agravan por el limbo jurídico sobre TPS para El Salvador: 09SEP026 USCIS: “AVISO: Se hará un anuncio sobre el TPS de El Salvador en el momento oportuno. Hasta que se haga dicho anuncio, los salvadoreños presentes en Estados Unidos bajo el TPS mantienen su protección, incluida la autorización de empleo.”

Las organizaciones defensoras de emigrantes advierten que ese anuncio, no protege de las capturas o la deportación, mientras las autoridades afirman que TPS no es residencia permanente.

Se necesita por lo tanto una comunicación oficial con las personas que serán deportadas, con la finalidad de brindarles asistencia consular o sus familias al llegar a la nación.

Deportados de Estados Unidos en peligro del país que huyeron

Una nota con fecha 31JUL026 CNN título su nota: “Lo deportaron al país del que había huido. Meses después, él y su esposa aparecieron muertos en una finca”.

Esas breves palabras encierran la tragedia de una joven pareja guatemalteca, al igual que muchos salvadoreños ese destino puede ocurrirles a pesar de que las autoridades dicen que vivimos en el país más seguro del mundo.

En conclusión: Las deportaciones de salvadoreños deben tener un seguimiento de comunicación en relaciones diplomáticas y familiares, las autoridades gubernamentales deben solicitar públicamente al partido demócrata (que es el único que ha propuesto soluciones) un procedimiento de amparo a los beneficiados del TPS y DACA, además brindar asistencia de traslado de salvadoreños varados en terceras naciones. amazon.com/author/csarcaralv

Referencias de prensa

Diario de Hoy, Diario La Prensa Gráfica, Diario Co Latino, CNN, RFI, Medios internacionales

07FEB021EUA oficializa fin de acuerdo Tercer país seguro

24JUN025 Trump apela libertad de kilmar ábrego García, Corte suprema EE.UU permite a Trump deportar migrantes a terceros países

26JUN025 Kilmar Ábrego preso se decide su deportación, alertan peligros EE.UU deportar a terceros países

19SEP026 Deportaciones a terceros países son ilegales EUA.

La vida en un tercer país

https://plazapublica.com.gt/migracion/reportaje/the-deportation-project-revelaciones-sobre-la-maquinaria-de-expulsiones-de-la-administracion-trump/

¿Qué pasa cuando es deportado a un país que no conoce?

https://www.google.com/search?q=deportaciones+a+tercer+pa%C3%ADs&sca_esv=567e8a1ee82658d1&sxsrf=APpeQntPzqfZ97OiYOyknwj_9sUfh-JTXQ%3A1790030172027&source=hp&ei=W7GxavetPPHu-LYP55yq4QI&iflsig=ABILxe8AAAAAarG_bFWbPlQ5rtT0GS_M2j88DzD2VfUf&ved=0ahUKEwi3x6eE3oCXAxVxN94AHWeOKiwQ4dUDCCg&uact=5&oq=deportaciones+a+tercer+pa%C3%ADs&gs_lp=Egdnd3Mtd2l6IhxkZXBvcnRhY2lvbmVzIGEgdGVyY2VyIHBhw61zMgYQABgWGB4yBRAAGO8FMgUQABjvBTIFEAAY7wUyBRAAGO8FMgUQABjvBUjYbFCZClj6Z3AIeACQAQCYAaQBoAG-G6oBBTE4LjE2uAEDyAEA-AEBmAIqoALzHKgCCsICBxAjGOoCGCfCAgoQIxjwBRjqAhgnwgIEECMYJ8ICDRAjGKIHGJ4GGPAFGCfCAgUQABiABMICCxAuGIAEGMcBGNEDwgIFEC4YgATCAggQABiABBi0B8ICCxAuGMcBGNEDGIAEwgIIEC4YywEYgATCAggQABiABBjLAcICCBAuGIAEGMsBwgILEAAYgAQYywEYtAfCAgsQABiABBjLARjHA8ICCRAAGBYYHhjHA8ICBRAhGKABwgILEAAYgAQYigUYhgPCAgkQABiABBgNGBPCAggQABgeGA0YE8ICCxAAGB4YDRgTGMcDwgIIEAAYFhgeGBPCAgoQABgFGB4YDRgTwgIIEAAYgAQYogTCAgcQIRgKGKABwgIEECEYFZgDDPEFQIzHvdFZ4VqSBwUyMy4xOaAHpPABsgcFMTUuMTm4B9QcwgcJMTAuMjQuNC40yAdugAgB&sclient=gws-wiz

inmigrantes deportados por Trump RFI

https://www.rfi.fr/es/africa/20260921-inmigrantes-deportados-a-%C3%A1frica-as%C3%AD-es-la-maquinaria-de-la-administraci%C3%B3n-de-trump

[1] https://plazapublica.com.gt/migracion/reportaje/the-deportation-project-revelaciones-sobre-la-maquinaria-de-expulsiones-de-la-administracion-trump/

[2] ¿Qué pasa cuando EE.UU. deporta a una persona a un país que no conoce? Expertos hablan de los desafíos y recomendaciones CNN

[3] https://diario.elmundo.sv/politica/eeuu-envio-15-vuelos-con-deportados-a-el-salvador-durante-agosto

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