PRO-VIDA destaca acciones comunitarias en agua, saneamiento y fortalecimiento de mujeres

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Saúl Méndez

Colaborador

La Asociación Salvadoreña de Ayuda Humanitaria PRO-VIDA informó sobre acciones orientadas a mejorar el acceso al agua, el saneamiento ambiental y el fortalecimiento de capacidades comunitarias en Cabañas, Cuscatlán y Chalatenango.

Entre las iniciativas destaca la firma de un convenio de cooperación entre PRO-VIDA, la Alcaldía de Cabañas Oeste y la Asociación de Desarrollo Comunal (ADESCO) de San Nicolás, en el distrito de Cinquera, para contribuir a mejorar la infraestructura comunitaria de acceso al agua.

De acuerdo con la organización, la intervención beneficiará a 140 familias que enfrentan dificultades relacionadas con la cantidad y calidad del suministro de agua. El proyecto contempla acciones para fortalecer las condiciones de acceso al recurso hídrico a nivel comunitario.

La iniciativa forma parte del proyecto “Contribuyendo al acceso equitativo al derecho humano a la salud, agua y medio ambiente bajo un enfoque de prevención de violencia basada en género en 5 distritos de la Microrregión Cabañas-Cuscatlán”, con financiamiento de PRO-VIDA, Colectivo El Salvador Elkartasuna, Gobierno de Navarra y los ayuntamientos de Pamplona y Estella-Lizarra.

En el ámbito del fortalecimiento de las mujeres, PRO-VIDA también reportó la realización de un festival artístico junto a la Asociación de Mujeres de Guarjila (ASMUSEG), en Chalatenango, con el objetivo de acercar a más mujeres de la comunidad y promover su incorporación a la organización.

Durante la jornada se desarrollaron presentaciones de danza y sociodramas relacionados con la organización comunitaria y el trabajo productivo de las mujeres. También se presentaron canciones originales compuestas por la presidenta de ASMUSEG y se compartieron experiencias sobre el origen de la asociación, sus logros y el impacto del trabajo colectivo.

La actividad contó con el apoyo de Solidaridad Internacional-Andalucía, el Ayuntamiento de Sevilla y la Diputación de Sevilla.

Curso de fontanería

La organización informó sobre un curso de fontanería dirigido a mujeres del cantón Tenango, en Suchitoto, con el propósito de fortalecer sus capacidades para desempeñarse en roles tradicionalmente ocupados por hombres.

La formación se desarrolló en coordinación con la Gerencia de Atención a Sistemas Comunitarios Rurales de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), como parte del proyecto de Gestión Hídrica, ejecutado mediante el consorcio PRO-VIDA-PROGRESO y financiado por Colectivo El Salvador Elkartasuna, el Gobierno de Navarra y otras aportaciones públicas.

En Arcatao, Chalatenango, PRO-VIDA también acompañó una jornada de limpieza comunitaria desarrollada de manera articulada entre la junta de agua, un centro escolar y el instituto de la localidad.

La actividad se enmarcó en las acciones de saneamiento ambiental y protección de fuentes de agua contempladas en el proyecto “Gobernanza inclusiva del Agua y su gestión integral en Chalatenango Sur, cumpliendo con las políticas públicas en la ruralidad”, con acompañamiento de Solidaridad Internacional-Andalucía y apoyo económico de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

PRO-VIDA señaló que estas acciones forman parte de su trabajo para promover procesos participativos en salud integral, gestión de riesgos, resiliencia ante el cambio climático, desarrollo territorial y fortalecimiento institucional, con énfasis en las poblaciones en condiciones de mayor vulnerabilidad.

La organización plantea como parte de su labor contribuir a la construcción de comunidades saludables y resilientes mediante procesos de organización, educación y fortalecimiento de capacidades, bajo un enfoque de derechos, género y generacional, además de la coordinación con actores locales y nacionales para promover acciones vinculadas con las políticas públicas.

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