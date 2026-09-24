Presidente dominicano reclama en ONU más acción ante crisis de Haití

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Naciones Unidas/Prensa Latina

El presidente dominicano, Luis Abinader, reiteró este miércoles ante la Asamblea General de la ONU que “la solución de Haití está en Haití” y pidió a la comunidad internacional hacerla posible en ese territorio.

El mandatario sostuvo que la inestabilidad en esa nación constituye una cuestión de seguridad nacional para la República Dominicana y afirmó: “No existe una solución dominicana a la crisis haitiana, y ningún Estado ni organismo puede imponer a nuestro país que la asuma en su lugar”.

Señaló que República Dominicana contribuyó a construir el consenso que hizo posible la resolución sobre la vecina nación, facilitó desde su territorio el tránsito, la logística y una oficina de apoyo de Naciones Unidas y atendió en sus hospitales al personal de la misión. Recordó que hace un año pidió desde esta tribuna que el Consejo de Seguridad actuara sin demora y que seis días después ese órgano adoptó la resolución 2793, que autorizó una Fuerza de Supresión de Bandas con un mandato firme y una Oficina de Apoyo de las Naciones Unidas.

Manifestó que esa fuerza cuenta hoy apenas con una quinta parte de los efectivos autorizados y reclamó completar su despliegue, hacer cumplir el embargo de armas y sancionar a quienes financian y protegen a las bandas.

También pidió fortalecer la policía, las fuerzas armadas y la justicia haitianas para que la seguridad pueda sostenerse mañana con medios propios.

Abinader recordó que el mandato de la fuerza vence el 30 de septiembre y afirmó que corresponde al Consejo de Seguridad renovarlo y a la comunidad internacional aportar las tropas y los recursos que faltan.

“Renovar sin completar sería prolongar una promesa sin cumplirla”, puntualizó.

En otro momento de su intervención subrayó que “Para un pequeño Estado insular, el cambio climático no es un asunto abstracto, sino una vulnerabilidad que vive cada día.

El presidente celebró que la Asamblea adopte una Declaración sobre el Aumento del Nivel del Mar que garantice la estabilidad de las zonas marítimas.

Informó además que República Dominicana avanzó hacia la ratificación del Acuerdo sobre la Diversidad Biológica Marina de las Zonas Situadas Fuera de la Jurisdicción Nacional y recordó que en marzo depositó su instrumento de ratificación.

El dignatario defendió un orden fundado en reglas como condición de seguridad para países como República Dominicana y consideró necesario restaurar la confianza en Naciones Unidas mediante tres tareas: “renovar la representación, renovar las operaciones de paz y renovar el apoyo a los países en desarrollo”.

Sostuvo que renovar la representación exige un Consejo de Seguridad que se parezca más al mundo multipolar del presente.

En otro momento, el mandatario señaló que, como Estado insular en desarrollo, República Dominicana conoce la vulnerabilidad y que situaciones ocurridas lejos de sus costas pueden golpear directamente la mesa de las familias dominicanas.

Mencionó el impacto de las guerras en Europa y Oriente Medio sobre los precios de los alimentos y la energía.

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