Denuncian mortandad de peces en la laguna de Olomega

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Saúl Méndez

Colaborador

Habitantes y pescadores del caserío La Estrechura, cantón Tierra Blanca, en Chirilagua, San Miguel, denunciaron una mortandad de peces en la laguna de Olomega, un ecosistema compartido entre los distritos de Chirilagua y los municipios de la zona sur de La Unión.

Leonardo Palacios Canales, integrante de MILPA El Salvador, seccional Tierra Blanca, señaló que durante los últimos días han observado numerosos peces muertos en diferentes puntos de la laguna. Entre las especies identificadas mencionó chimbolos, sardinas, tilapias, guapotes, mojarras y bagres.

Palacios atribuyó inicialmente el fenómeno a las elevadas temperaturas registradas en la zona y al descenso del nivel del agua. Según explicó, el nivel de la laguna habría disminuido aproximadamente dos metros respecto a lo habitual, lo que podría afectar las condiciones del ecosistema.

El representante de MILPA también señaló la deforestación como otro factor que podría incidir en las condiciones ambientales de la zona. Según reveló , en una montaña ubicada aproximadamente a cuatro kilómetros de la laguna se habrían talado árboles y removido material para ser utilizado en trabajos relacionados con la construcción del Aeropuerto del Pacífico.

Palacios estimó que en el área intervenida es de aproximadamente 10 manzanas y aseguró que la extracción habría alcanzado aproximadamente 20 metros de profundidad en algunos sectores de la montaña.

Otro de los factores señalados por los habitantes está relacionado con el arrastre de sedimentos durante las lluvias. Palacios explicó que cuando se registran tormentas las corrientes provenientes de las zonas intervenidas pueden transportar material desde la montaña hacia la laguna.

“Cuando bajan las corrientes de agua trae bastante lejilla de arriba del cerro”, explicó, al referirse al material que es arrastrado hacia el cuerpo de agua durante las crecientes.

El dirigente comunitario sostuvo que episodios similares de mortandad de peces se han presentado anteriormente cuando las lluvias generan el arrastre de sedimentos hacia la laguna, aunque aseguró que la situación actual genera preocupación por las condiciones ambientales que rodean al ecosistema.

Los denunciantes llaman a presentar atención ante los posibles factores como las altas temperaturas, la reducción del nivel del agua, la deforestación y el arrastre de sedimentos.

Palacios expresó preocupación por el estado del ecosistema y advirtió que podrían estar afectándose otras especies que habitan en la laguna y que todavía no han sido contabilizadas.

“Estamos viendo que está en peligro el ecosistema de la laguna”, manifestó.

Ante esta situación, MILPA El Salvador solicitó la intervención de las autoridades ambientales para realizar una investigación que permita determinar las causas de la mortandad y establecer si existe alguna relación entre el fenómeno y las actividades desarrolladas en las zonas cercanas a la laguna.

La organización también llamó a dar seguimiento a las condiciones de la laguna de Olomega y a las posibles afectaciones sobre las comunidades que dependen de sus recursos para actividades como la pesca.

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