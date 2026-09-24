División en VAMOS escala a autoconvocatoria del CEN y Asamblea Extraordinaria

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Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

La noche del martes una directiva de VAMOS, donde se incluye a Claudia Ortiz, acordó para el domingo 27 de septiembre una Asamblea Nacional Extraordinaria, para abordar diversos aspectos internos del partido. Mientras que Cesia Rivas, actual secretaria general, habría desconocido la sesión y la convocatoria para este domingo.

Esta situación ocurre en medio de una fuerte división en el partido por el tema de liderazgos y el futuro del partido. Tanto Claudia Ortiz como Cesia Rivas buscan la secretarñia general del instituto político de centro derecha. Ortiz tiene actualmente una denuncia en el Tribunal de Honor y Disciplina del partido por presuntamente transgredir los estatutos del partido. De momento, este tribunal no ha emitido resolución alguna.

Sobre la reunión “autoconvocada” por algunos secretarios de la CEN, la secretaria general del partido, Cesia Rivas, confirmó que el martes por la noche, 7 secretarios de la CEN, de los cuales 2 estan suspendidos (Ortiz y Pacífico Chávez) y 2 que presuntamente abandonaron sus funciones en 2023 y 2024, se “autoconvocaron y para celebra una sesión de CEN”.

“Lamento que las ansias de poder provoquen que alguien venga y pretenda en Asamblea Nacional cambiar los organismos del Tribunal de Honor y CEP y hasta reglamento”. Rivas enfatizó que “todo lo actuado por estos secretarios carece de validez según nuestra normativa interna”.

La dirigente catalogó esta acción como el “manual calcado” de lo que ocurrió el 1 de mayo de 2021, cuando Nuevas Ideas dio golpe de Estado a la Sala de lo Constitucional y al fiscal general. “Así de manual calcado como el 1 de M de 2021 alguien vino a cambiar al fiscal y a la Sala de lo Constitucional y después la Constitución. Lo actuado no es democracia y menos avanzar hacia ella”.

Según los acuerdos alcanzados por esa sesión del CEN están: Convocar a Asamblea Nacional Extraordinaria para el domingo 27 de septiembre, para que se dé informe de la situación institucional del partido, de los procesos disciplinarios activos ante el Tribunal de Honor y Disciplina; los nombramiento y juramentación de vacantes de la Comisión Electoral Permanente y del Tribunal de Honor y Disciplina y la aprobación de Reglamento de Elecciones Internas.

Esto ocurre luego de una discusión por presuntas alianzas o acuerdos con el Movimiento de Izquierda Salvadoreña (MIS). El partido VAMOS negó la existencia de cualquier acuerdo con el MIS, esto, luego de que la diputada Claudia Ortiz asegurara que se habían producido acercamientos en el marco del proceso interno de cara a las elecciones de 2027. La dirigencia del Consejo Ejecutivo Nacional (CEN) subrayó que “nunca ha existido” un entendimiento con el MIS y cualquier negociación o acuerdo fue personalmente con Ortiz.

Para entender por qué VAMOS informó sobre esta situación, es de contextualizar que Claudia Ortiz en el espacio de entrevista “Encuentro con Julio Villagrán”, un televidente envió una pregunta cuestionando a Ortiz sobre posibles acercamientos con el Movimiento de Izquierda Salvadoreña (MIS).

“¿Qué hay de cierto que usted, Claudia Ortiz, tuvo un pacto con Walter Raudales y negociaron candidaturas?” preguntó el televidente. A lo que Ortiz respondió: “¿Qué tiene que ver un pacto o negociar candidaturas?, o sea, no lo veo algo fuera de lo que puede ser político. A ver, yo no he negociado candidaturas a nivel personal. Todos los diálogos que se tuvieron con diferentes sectores de la sociedad civil y movimientos sociales, fueron llevados al seno del partido, de la dirigencia”.

Ortiz enfatizó que “eso era una cosa que yo tenia encargado: dialogar con diferentes sectores de la sociedad y plantearles que como vamos, buscábamos candidaturas que viniera de los movimientos sociales. Al momento de las personas decir ´de acuerdo, hagámoslo´ entonces se le remitía a hacer el proceso de selección e inscripción como cualquier otra persona, pero era ahí donde muchas de estas candidaturas que venían de diferentes sectores de sociedad civil, pues al final eran rechazadas sin una explicación concreta del porqué”.

Con respecto a Walter Raudales, “obviamente lo conozco, somos amigos, y coincidimos en muchos temas relacionados con el ámbito político del país, y también tenemos principios en común”, resaltó Ortiz.

Julio Villagrán, el entrevistador preguntó: “¿Tú has platicado con él (con Raudales) desde el movimiento de él (MIS) y el partido VAMOS? Ortiz respondió afirmativamente. “Por supuesto; de hecho, hay personas del MIS que son candidatos o están como candidatos actualmente; pero eso es algo de lo que los partidos tenemos que hacer, eso no quiere decir que tenemos una negociación oscura”.

Ortiz afirmó que fue delegada del partido para buscar estos acercamientos. “Yo no entiendo que tiene de malo tener una alianza con un movimiento de la sociedad. Así como con el MIS pudimos haber tenido conversaciones, la idea es hacerlo con diferentes sectores de la sociedad. Con algunos se pudo, con otros fueron rechazados”.

Una de las fuentes de Diario Co Latino aseguró que Ortiz sí se había acercado al MIS y que incluso, los candidatos de la circunscripción 15, referente a los salvadoreños en el exterior, en su mayoría son miembros del MIS.

Luego de estas declaraciones de Ortiz en el espacio de entrevista, el partido VAMOS emitió un comunicado en el que señala que “como Consejo Ejecutivo Nacional nunca ha existido un acuerdo de alianza con el Movimiento de Izquierda Salvadoreña dirigido por Walter Raudales y todo acuerdo o negociación fue en calidad personal de la diputada”.

La secretaria general replicó y amplió el mensaje: “nuestros principios y valores no son negociables. Como secretaria general nacional doy fe que no hay acuerdo alguno ni alianza alguna con el Movimiento de Izquierda Salvadoreña y nos desligamos de todo acuerdo o negociación realizada con la diputada Claudia Ortiz”.

A juicio de Rivas, las acciones de Ortiz “se hizo a espaldas de la dirigencia y la CEP (Comisión Electoral Permanente). Una cosa es ser autorizada para hacer lobby con sociedad civil y otra es tomar acuerdos y hacer pactos a espaldas de la dirigencia”, señaló Rivas.

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