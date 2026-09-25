‘Bolillo’ Gómez pide paciencia y tolerancia para el debut de la Selecta ante Martinica

Redacción Deportes

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La Selecta debuta este viernes contra Martinica en el estadio Jorge «El Mágico” González, a las 9:00 p.m., en el primero de cuatro compromisos de este año en la Liga de Naciones de CONCACAF, y el técnico Hernán “Bolillo” Gómez habló de las implicaciones previo al encuentro.

El técnico cafetero, manifestó que: “hemos hecho un buen trabajo durante este tiempo y he visto progresos ante rivales importantes. Estoy deseoso de ver ese progreso mañana (hoy) y sacar el mejor resultado posible”, y agregó que se siente «presionado», «nervioso» y «comprometido».

El combinado nacional llegará a este compromiso con tres antecedentes agridulces. En el último partido, el cuadro cuscatleco venció de forma agónica 1-0 a Martinica en la CONCACAF, series celebrada en Santiago, República Dominicana, con un gol de Mayer Gil a los 90’+2.

Anterior a este resultado, los equipos se enfrentaron el 13 de octubre de 2023, cuando el cuadro caribeño venció 1-0 a El Salvador, con el solitario gol de Johnny Marajo a los 23’, y en el partido del 17 de octubre del mismo año, generaron un empate sin goles, en su participación de la Liga de Naciones de CONCACAF.

Respecto al equipo, ‘Bolillo’ Gómez dijo: “los muchachos están bastante bien. Están contentos, están unidos. Han aprendido a asimilar esta clase de presión, se han vuelto fuertes”.

Además, habló sobre Martinica: “Hemos visto videos de Martinica y se los hemos mostrado a los muchachos. Hemos analizado los partidos que han disputado. El técnico lleva cinco años con ellos. Cinco años de trabajo. Es un hombre que conoce su plan y su trabajo.”

El colombiano mencionó que “estamos muy empeñados en esto, pero sin desconocer al contrario. Entendemos que Martinica trajo como 10 jugadores nuevos para este partido”.

Sobre el tema que ha dado mucho que hablar, con el caso de Nathan Ordaz, confirmó que no estará para este partido debut ante Martinica y que “tuvo una dificultad. nos informó que puede venir para los próximos tres partidos. Va a venir para esos tres partidos”.

Gómez mencionó que necesitan que mucha gente esté en el estadio apoyándolos con “paciencia” y “tolerancia” para poder sacar un resultado importante.

La Selecta debutará hoy viernes 25 de septiembre en la Liga de Naciones de CONCACAF ante Martinica a las 9:00 p.m. en el estadio Jorge “El Mágico” González, un partido que puede dar punto de partida para los próximos tres compromisos y en el que el cuadro salvadoreño tendrá que salir a buscar el resultado positivo para arrancar con pie derecho y afrontar de la mejor forma los demás compromisos.

El segundo compromiso lo enfrentará este 28 de septiembre contra Guatemala, en el estadio Manuel Felipe Carrera, a las 8:00 p.m. y seguirá el 2 de octubre en el estadio Cuscatlán, al recibir a Jamaica a las 8:00 p.m.

Finalmente, cerrará el 5 de octubre en su visita al Stade Pierre Aliker, donde enfrentará a Martinica a las 4:00 p.m.