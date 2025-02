Economista califica de “grave” que gobierno no pague intereses a pensiones

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

“Es grave que el Estado incumplió el pago de intereses de las pensiones por cuatro años. Fitch Rating por eso bajó la calificación en su momento, porque era dar a entender que no iba a pagar”, manifestó el economista y expresidente del BCR Oscar Cabrera.

Desde 2023 hasta 2027, el gobierno no pagará a los trabajadores intereses que generan el dinero ahorrado en las Administradoras de Fondos para Pensiones (AFP), y han sido tomados en calidad de préstamo, por lo cual, durante ese tiempo las cuentas de los cotizantes no tienen rendimientos.

Desde abril de 2023 el gobierno de Nayib Bukele ha sustraído $2,129 millones, dos de cada ocho dólares de los fondos de las AFP han sido tomados no para cubrir compromisos de pensiones del Estado, sino destinados a financiar su caja.

Cabrera señaló que el Estado no debe utilizar los recursos para los pensionados, son fondos invertidos de los trabajadores quienes en su mayoría lastimosamente van a tener una pensión mínima; si el gobierno no frena su endeudamiento y no paga lo que debe, el sistema de pensiones quebrará.

Datos del Banco Central de Reserva (BCR) detallan que en 2024 el gobierno agarró $1,031 millones del fondo de pensiones que administran las AFP. La deuda total con dicho fondo es de 10,526 millones.

Asimismo, el economista dijo que no se ha incrementado ni actualizado el monto de las pensiones de las actuales personas jubiladas, quienes tienen una pensión “pírrica”, que hasta el momento es de $400, pero con los descuentos reciben aproximadamente $370 al mes, en promedio.

“Uno de los componentes que más explica el incremento de la deuda, es la deuda de las pensiones que anda cercana a 2,130 millones de dólares al final del año 2024. El Salvador ha fracasado en poder crear un sistema de pensiones que provea una vejez digna, el objetivo de la hacienda pública ha sido utilizar los recursos del sistema de pensiones para financiar su gasto”, destacó.

La reforma aprobada por la Asamblea Legislativa de Nuevas Ideas permite al Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP) emitir los instrumentos de deuda sin un límite de fondos y sin análisis de riesgo previo. En los primeros 18 meses de vigencia de la reforma de pensiones, el gobierno de Nayib Bukele tomó el 80% de los fondos recaudados por las AFP.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...