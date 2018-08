Doctora Rodríguez insta al movimiento social a defender el préstamo de salud

Gloria Silvia Orellana

“Ese componente fundamental, (ECOS) dedicados a los municipios que no tienen desarrolladas las redes integradas de la salud, y quieren suprimirlas del préstamo”, denunció María Isabel Rodríguez, exministra y asesora presidencial en salud y educación, sobre el préstamo de $170 millones para el área de salud.

La doctora Rodríguez señaló que dentro de la Asamblea Legislativa existe un grupo de diputados que afirman estar con el préstamo, si es exclusivo para la construcción del Hospital Rosales, dejando al Primer Nivel de Atención (ECOS) sin probabilidades de ampliar su cobertura.

“Estamos viviendo un momento de riesgo, es como un quiebre en nuestro trabajo frente a los desafíos que nos planteó ese enorme esfuerzo de la Reforma de Salud que, a mi juicio, descansa particularmente en el Primer Nivel de Atención (ECOS) y muy especialmente en el papel de los promotores de salud, a quienes rindo un homenaje a su trabajo”, afirmó.

Oradora invitada al Congreso “Avances y Desafíos a 40 años de Alma Ata”, del Foro Nacional de Salud, la exministra que lideró la Reforma Salud desde el año 2009, expresó su preocupación por el intento de la derecha legislativa de debilitarla en uno de sus componentes.

“Esa decisión no se queda ahí, todavía tendríamos el riesgo que si llegan a ganar las elecciones y logran tener el poder, como lo tienen ahora en la Asamblea Legislativa, seguirán negando ese apoyo al Primer Nivel de Atención porque lo consideran una amenaza al trabajo del nivel central, al asignar presupuestos inadecuados. Y lo interesante de esto, es que pareciera que no es ese el propósito, pero sí lo es”, dijo. Sobre la defensa y acompañamiento al Gobierno para definir la ratificación del préstamo, la doctora Rodríguez lanzó el reto al Foro Nacional de Salud, y dejó claro que el Primer Nivel de Atención en Salud no es un fracaso.

“El desafío más importante de la Reforma de Salud es este préstamo, acompáñenme en este esfuerzo que busca dar cobertura de lo que nos queda en atención de salud de manera integral”, acotó.