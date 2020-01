Docentes sin plaza en el MINED piden mesa de diálogo con el Gobierno

Oscar López

@Oscar_DCL

Líderes de la Asociación de Docentes Escalafonados sin Plaza Oficial (ADESPO) llegaron hasta Casa Presidencial para entregar un escrito en el que piden al presidente de la República, Nayib Bukele que instale una mesa de diálogo para resolver la situación laboral de más de 1,200 maestros que no tienen plaza en el Ministerio de Educación (MINED).

Para los maestros es importante que el presidente de la República y la ministra de Educación, Carla Hananía conozcan la situación que atraviesan los docentes miembros de ADESPO, sostienen que en el MINED hay plazas que no han sido asignadas o que fueron ocupadas con docentes recién graduados.

“Hay docentes que tienen más de 20 años esperando su plaza, en el 2019 supimos que el Ministerio de Educación no tenía dinero por lo que no se publicaron plazas”, dijo Zuleyma Munguía, presidenta de ADESPO.

De igual forma, Munguía explicó que debido a las bajas pensiones que reciben los docentes, muchos optan por seguir trabajando, ya que de esa forma garantizan un mejor ingreso económico para sustento de sus familias, situación que complica a quienes esperan una plaza en el MINED.

“Muchos tienen su tiempo trabajado; pero por la pensión que van a recibir, miles de docentes no dejan sus cargos académicos, esas plazas necesitamos que salgan para que los docentes que tenemos años esperando puedan obtener una de esas plazas en el Ministerio de Educación”, enfatizó la presidenta de ADESPO.

La asociación también denunció que -en administraciones anteriores- las plazas a docentes se cubrían de acuerdo a afinidad política, ya que docentes allegados a una organización magisterial eran los principales beneficiados con la asignación de plazas.

Por lo que ADESPO pide tanto al presidente de la República como a funcionarios del MINED que se respete la Ley de Carrera Docente. “ANDES 21 de junio no tenía la facultad (para asignar plazas), en administraciones pasadas cuando estaba el FMLN en el poder lo hacían, pero los artículos 38 y 39 de la Ley de la Carrera Docente indica que las plazas deben ser asignadas por especialidad, por antigüedad, por domicilio, se tiene que cumplir la ley”, aseveró Munguía.

La mayoría de los docentes que esperan una plaza del MINED, aseguró, que para tener ingresos económicos trabajaron en colegios; sin embargo, el salario y las condiciones para desempeñar su trabajo no son las más adecuadas.

“Venimos del servicio privado, pero los colegios no llenan nuestras expectativas; por la necesidad hemos trabajado allí, la mayoría de docentes que no tenemos plaza estamos envejeciendo, no nos dan la oportunidad, hay colegas que se graduaron hace dos años y ya tienen una plaza, en mi caso tengo 17 años y no tengo una plaza”, declaró Daysi de López, maestra afectada.