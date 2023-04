Disminuye en 15 puntos apoyo a reelección de Bukele

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

La III encuesta de Humor Social y Político: Posverdad y sistema de creencias, de la Universidad Francisco Gavidia (UFG), reveló que el 62.2% de la población consultada se mostró a favor de la reelección presidencial de Nayib Bukele, el 19% en contra y 13.9% con dudas. Sin embargo, con respecto a la encuesta de septiembre 2022, disminuye el apoyo en 15 puntos y aumenta el rechazo en 8 puntos.

Según el estudio, los grupos etarios de 18 a 29 años, 56 a 65 años y más cercanamente el de 40 a 55 años, son quienes respondieron con la categoría “de acuerdo”, mientras las personas con edad entre 30 y 39 años, son los que manifiestan tener dudas, las personas mayores a los 65 años son las que débilmente se podrían asociar a la categoría “en desacuerdo”.

La encuesta de la UFG indicó que para el 55.3% Nayib Bukele no debe controlar todos los poderes, solo el 38.3% respondió que sí; además, el 48.1% afirmó que el mandatario no tiene soluciones para todos los problemas del país, el 45.4% dijo que si. Mientras tanto, el 69.2% manifestó que el Bitcoin no es una buena decisión del gobierno.

Asimismo, el 66.8% de los encuestados tienen un familiar en Estados Unidos, el 35.2% explicó que migraron por mejores ingresos, 17.8% por inseguridad, 15.1% debido al desempleo, 4.4% por pandillas, el 3.2% a causa de amenazas, 3.2% por reunificación familiar y 1.3% por violencia doméstica.

Para el 75% de la población consultada, el país está avanzando para bien en política, salud, seguridad, educación, deporte y cultura, excepto en economía y el tráfico, donde más de la mitad consideró que el cambio es para mal. Entre tanto, el 42.8% se considera seguidor del presidente Bukele y el 38.5% respondió que no; sin embargo, el 37.8% dijo que no está comprometido con el mandatario, 31.5% afirmó que mucho y poco el 25.9%. Además el 35.8% está nada satisfecho con los servicios municipales, poco satisfecho 26.4%.

Los cruces de variables evidenciaron que a mayor nivel educativo más sentido común, visión democrática y crítica.