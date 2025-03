Directora de SJH pide a Romeo Auerbach retractarse

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

La directora de Socorro Jurídico Humanitario (SJH), Ingrid Escobar, exigió una disculpa pública a Romeo Auerbach, ex diputado del partido GANA, por haber manifestado en un programa de entrevistas, que ella recibía fondos y cheques de USAID, por lo que le advirtió que de no retractarse se enfrentará a las consecuencias legales por sus falsas declaraciones.

“Pedirle a Romeo Auerbach una disculpa pública y notoria en referencia a sus declaraciones en el programa del periodista Josué Natán Vaquiz, donde él asegura que yo estoy contratada o he sido contratada, que he recibido fondos o cheques de la Agencia de Cooperación Internacional (USAID), institución responsable, y que no debe ser difamada, quiero pedirle que se retracte en sus afirmaciones”, expresó.

Consideró que de no hacerlo debe preparar las pruebas, como un contrato con esa agencia de cooperación, los cheques y demás documentos para respaldar sus afirmaciones en el programa.

“Si tiene la valentía de ir a mentir a los programas de televisión, debería tener también para desbloquearme de la red social X para enterarme de primera mano, y no por terceras personas lo que habla de mí. Caso contrario procederé legalmente por sus falsas afirmaciones”, recalcó.

Escobar solicitó a Natán Vaquiz el derecho de respuesta, a lo cual el periodista respondió que su equipo se contactará con ella para coordinar el día que participará en el programa “Las Cosas como son”.

Mientras tanto, Auerbach reaccionó diciendo que la defensora de políticos del FMLN “procesados por corrupción”, Ingrid Escobar, se enojó por haber hablado de ella en un programa, y afirmó que él no mencionó cheques ni contratos con USAID.

“Con respecto a recibir fondos de USAID, el medio noticioso El Salvador News lo publicó el 10 de febrero de este año y si no se sintieron ofendidos por ese contenido es porque es veraz. Ya con la solicitud de desbloquearla en mi cuenta de X le comunico que ha sido rechazada”, publicó el ex diputado en redes sociales.

Escobar se ha dedicado desde que fue implementado el Régimen de Excepción a denunciar los abusos cometidos en contra de los detenidos injustamente, sin ningún vínculo con grupos criminales; así como a brindar ayuda jurídica a las familias de estas personas.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...