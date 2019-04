Diputados instan a “no botar a la basura” las relaciones con República Popular China

Segundo grupo de diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa, inició el lunes la visita oficial por la República Popular China, en la que visitarán diversas ciudades del gigante asiático. Los diputados han sido invitados por el Instituto del Pueblo Chino de Asuntos Exteriores y la Asamblea del Pueblo.

Joaquín Salazar

@JoakinSalazar

“Estábamos totalmente equivocados, hay muchos diputados y políticos que estábamos equivocados con la visión de la República Popular de China”, reconoció el diputado del PCN, Reynaldo Cardoza, jefe de la segunda misión oficial de la Asamblea Legislativa que visita el país asiático. El parlamentario hizo un llamado a cambiar la visión de la República Popular China y mantener estas relaciones diplomáticas. La segunda misión oficial de parlamentarios sostuvieron una reunión con el embajador de El Salvador, Walter Durán, quién les dio a conocer las instalaciones diplomáticas salvadoreñas y sostuvo una reunión privada con los parlamentarios.

Junto a Cardoza, se encuentra: Dina Argueta, Jaime Orlando Sandoval, Manuel Flores, Alma Yaneth Gutiérrez, todos del FMLN, además Milena Mayorga, Arturo Simeón Magaña, del partido ARENA, y Jorge Antonio Suárez, diputado suplente del diputado independiente, quienes forman parte de la comitiva de diputados y diputadas que realizan una visita oficial en la República Popular China.

“Hemos visto interés tanto en el gobierno como empresarios chinos en poder colaborar y restaurar El Salvador, que lo necesita en su totalidad. Aquí hay 1,400 millones de habitantes chinos y nosotros somos seis millones y no hemos podido seguir adelante. De estos habitantes solo hay 15 millones que aún permanecen en pobreza, de los cuales se han propuesto que al 2021 ya han salido de esa pobreza extrema”, dijo el diputado Cardoza.

Agregó que “El llamado que podemos hacer por parte de la delegación es que demos apoyo a este proyecto, no lo aventemos a la basura, como muchos políticos dicen en El Salvador. Hay bastantes diputados que han venido en varias oportunidades a este país, la China que nosotros estamos viendo es una China de primer mundo, no una China que está muriendo de hambre. No es eso que estamos viendo”. El jefe de la misión oficial aseguró que este país lo ha dejado impresionado, e informó que está como parlamentarios, haciendo gestiones, para que China también colabore, no solo a nivel Ejecutivo, sino también a nivel legislativo. “Estamos solicitando esa cooperación, gestiones importantes para el futuro de El Salvador y que daremos a conocer en su momento”, afirmó el parlamentario.

La semana pasada (semana de vacación), una primera comitiva de diputados visitó varias ciudades de China, con una apretada agenda de trabajo que impulsa el gobierno del gigante asiático. En esa oportunidad los parlamentarios afirmaron que, aunque no es su decisión mantener las relaciones diplomáticas, sino algo que le corresponde al Ejecutivo, el país asiático ofrece un mar de oportunidades que permitirá desarrollar a El Salvador, por lo que no solo piden apoyo económico e interés empresariales, sino oportunidades para seguir creciendo como país, tal como China Popular ha demostrado en los últimos cuarenta años.

La diputada del FMLN, Dina Argueta, dijo que con esta apertura de relaciones diplomáticas con China Popular, el mayor beneficiado es El Salvador, lo cual debe quedar claro, ya que la mayor ayuda será percibida por los salvadoreños, tal como se ha empezado a recibir con computadoras, arroz y camiones cisternas.

“Es importante visibilizar los aportes que China hace al mundo, en materia económico y desarrollo tecnológico, estuvimos en una empresa de inteligencia artificial, donde jóvenes han logrado posicionar una empresa en el mundo, este es un mensaje para el emprendedurismo salvadoreño, además dentro de nuestra agenda tenemos planificado visitar otras ciudades, donde no solo veremos el comercio, sino ver como China ha logrado posicionarse a nivel mundial con otros temas. China es lo que es, porque su gobierno ha visibilizado la solidaridad y amistad que ofrece a los pueblos del mundo y como salvadoreños debemos estar abiertos a estos procesos”, manifestó la parlamentaria.

En cuanto a los diputados del partido ARENA, Milena Mayorga fue la única que visitó la sede diplomática, sin embargo, no quiso dar declaraciones a los periodistas de los medios de comunicación presentes, también invitados por el Gobierno Chino. Aunque se mostró muy interesada en las becas para jóvenes salvadoreños y los proyectos económicos, que se han estado realizando a favor del pueblo salvadoreño.

Los diputados arribaron a la ciudad de Beijing, el lunes pasado, viajarán a la ciudad de Xi’an este miércoles. Desde el primer día han sostenido reuniones de trabajo con funcionarios y empresarios de China. Entre sus encuentros destacan con funcionarios de gobierno de las provincias y miembros de la Asamblea Nacional del Pueblo, homóloga de la Asamblea Legislativa de El Salvador. Este grupo de diputados no participará en el Foro de la Franja y la Ruta, que se realiza en la ciudad capital del 25 al 27 de abril. En este tema, funcionarios de gobierno confirmaron que el presidente de PROESA, Sigfrido Reyes, arribó este martes a China junto a empresarios salvadoreños. Estos participarán en el Foro de cooperación internacional de la Franja y la Ruta, el cual es presidido por el gobierno de Xi Jinping. Para el próximo lunes se espera un intercambio empresarial entre esta comitiva y empresarios de China Popular.