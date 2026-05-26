Diputados acuerdan prorrogar subsidio al gas licuado hasta mayo 2027

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La Comisión de Hacienda acordó extender la vigencia de la Ley Especial y Transitoria para la Estabilización de los Precios del Gas Licuado de Petróleo. La iniciativa busca contrarrestar la fluctuación del precio internacional de hidrocarburos.

Es de recordar que, en junio de 2023, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley Transitoria para la Estabilización de Precios del Gas Licuado de Petróleo. La normativa estuvo vigente un año y fue prorrogada en 2024, desde entonces los diputados la han estado extendiendo anualmente.

Dicha iniciativa consiste en un apoyo económico al 80% de la población, mediante la entrega de un subsidio, a través de las empresas encargadas de envasar el gas en cilindros portátiles, para reducir el impacto de la variación internacional en el precio de los hidrocarburos, ya que estos influyen directamente en el costo del Gas Licuado de Petróleo (GLP).

La vigencia de la medida concluirá el próximo 31 de mayo. Si el pleno legislativo aprueba la prórroga, ésta se prolongará desde el 1 de junio de este año hasta el 31 de mayo de 2027. El oficialismo, señala que con esto “se mantendrá la estabilidad en la economía familiar”.

Según se mencionó en el decreto, tras hacer evaluaciones técnicas, se determinó que todavía hay factores externos y económicos que afectan la economía y las actividades productivas del país.

El director general de Subsidios del Ministerio de Hacienda, Francisco Grande, destacó que con dicha prórroga se garantizaría la estabilidad del precio máximo de venta al consumidor de los cilindros del Gas Licuado de Petróleo.

“Para el cilindro de 10 libras, el precio sería de $4.61; para el de 20 libras de $8.98; para el de 25 libras, $11.13 y para el de 35 libras, $15.50”, detalló el funcionario.

Francisco Grande, destacó que dicho recurso es de gran utilidad para la población y de no existir el subsidio se reflejaría en un encarecimiento en el costo de los alimentos, “ya sea para su preparación en casa o para quienes los adquieren en comedores o en pequeños emprendimientos”.

Las disposiciones autorizarían al Ministerio de Hacienda a emitir las medidas necesarias para aplicar correctamente la prórroga y garantizar el funcionamiento de las acciones destinadas a estabilizar el precio del gas licuado.

Esta iniciativa será aprobada el miércoles en la sesión plenaria.

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