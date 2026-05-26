Combustibles mantendrán su precio hasta el 8 de junio

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM) informó los precios de referencia de los combustibles que estarán vigentes del 26 de mayo al 8 de junio de 2026; estos no reportan disminuciones ni incrementos; manteniendo los mismos precios que la quincena anterior.

Según el reporte de la DGEHM, el galón de gasolina superior se mantendrá en $4.74 en la zona central y $4.75 en las zonas occidental y oriental. La gasolina regular se mantiene en $4.41 en la zona central y $4.42 en el occidente y oriente del país. Por su parte, el diésel conserva un precio uniforme de $4.44 en las tres zonas.

Estos valores sirven como referencia para los consumidores y distribuidores, y reflejan las variaciones del mercado internacional de hidrocarburos. La DGEHM reitera que los precios estarán vigentes hasta el 8 de junio.

Los precios, según la Dirección, reflejan variación debido a diversos factores internacionales; tales como las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos e Irán que continúan generando “incertidumbre y volatilidad” en los precios internacionales de los hidrocarburos; otro de los factores es que Estados Unidos prorrogó la exención a las sanciones del petróleo ruso para su comercialización, generando expectativas en el mercado internacional.

De hecho, la semana anterior, el Banco Central de Reserva en su Índice de Precios al Consumidor reportó que los combustibles fue uno de los productos que más incrementaron su precio durante el mes de abril.

En la quincena pasada, este medio informó que la gasolina superior, regular y diésel habían subido $0.97, $0.87, y $0.98, respectivamente en comparación con lo que costaba el 2 de marzo; desde entonces, se han incrementado en 6 ocasiones.

Desde la Asamblea Legislativa, los diputados de Nuevas Ideas no han querido legislar sobre el tema, a pesar que existen propuestas en la Asamblea para aliviar el bolsillo de los salvadoreños. Por ejemplo, una de las propuestas es eliminar el IVA a los combustibles.

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