Comisión de Hacienda avala asignar $40.3 millones para CEPA, Presidencia y DOM

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Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

La Comisión de Hacienda dictaminó a favor de asignar $30.2 millones a CEPA para la ampliación del estacionamiento del Aeropuerto Internacional; $2.1 millones a Presidencia de la República para la instalación de internet en diversos sitios públicos del país; y $8 millones a la DOM para programa educativo y construcción de mercados.

Ampliación del parqueo del Aeropuerto

Las tres iniciativas son reformas a la Ley de Presupuesto 2026; la primera de ellas, en el Ramo de Obras Públicas y de Transporte y de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) para incorporar $30,297,764 provenientes de préstamos externos para financiar la ampliación del estacionamiento del Aeropuerto Internacional de El Salvador, Monseñor Óscar Arnulfo Romero.

Es de contextualizar que en enero de este año; la Asamblea ratificó el Contrato de Préstamo No. 6073/OC-ES con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por un monto de $195 millones, destinados a financiar el Programa de Modernización del Aeropuerto Internacional de El Salvador, con el objetivo de ampliar y mejorar la infraestructura aeroportuaria del país. De acuerdo con la Cláusula 4.01 del contrato, la CEPA será el organismo ejecutor responsable de llevar adelante el proyecto. En abril, la Junta Directiva de la CEPA autorizó la incorporación de recursos a su Presupuesto vigente por $30,297,764.

El Ministerio de Obras Públicas y de Transporte (MOPT) requiere incorporar $30,297,764 a su presupuesto vigente, con el fin de transferirlos a la CEPA y financiar dos proyectos vinculados al Aeropuerto Internacional de El Salvador.

El director de Inversión y Crédito Público, Marlon Herrera, quien llegó a la instancia legislativa, informó que la mayor parte de los fondos: $29,662,050, se destinarán al Proyecto 8006 “Ampliación de estacionamiento del Aeropuerto de El Salvador”, que contempla la construcción de un edificio de estacionamiento de cuatro niveles con una capacidad cercana a los 2,050 vehículos; esto incluye, adquisición de materiales y equipo, adecuación del área de obra, sistemas de agua potable y aguas negras, canalizaciones eléctricas, cámaras de videovigilancia y contrato de supervisión.

Además, agregó Herrera, se incorporará el Proyecto 9033 “Unidad Ejecutora y Administración del Programa de Modernización del AIES-SOARG, BID-6073/OC-ES”, con $635,714, para cubrir gastos técnicos, administrativos y operativos de la unidad encargada de dar seguimiento al programa.

$2.1 millones para instalar internet en 440 sitios públicos

La otra iniciativa estudiada por la mesa de trabajo, se trata de reformar la Ley de Presupuesto 2026 en el ramo de la Presidencia de la República para incorporar $2.1 millones provenientes de una donación internacional, para fortalecer el Programa de Conectividad Digital Social ejecutado por la Secretaría de Innovación.

Con los fondos, se pretende financiar el servicio de conectividad de banda ancha en 440 sitios públicos entre julio y octubre del presente año, así como desarrollar programas virtuales de formación digital dirigidos a funcionarios, empleados públicos y población beneficiaria.

Los recursos provienen de un convenio de financiamiento no reembolsable suscrito entre el Gobierno de El Salvador y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en calidad de administrador de una contribución especial otorgada por la Unión Europea.

Durante el estudio de la iniciativa en la Comisión, Marlon Herrera, recordó que dicho programa tiene como objetivo, expandir la conectividad de internet, impulsar la transformación digital del Estado y mejorar el acceso a servicios digitales, así como el desarrollo de habilidades y competencias tecnológicas.

Herrera sostuvo que el programa de conectividad ya cuenta con financiamiento proveniente de distintos préstamos y donaciones internacionales, alcanzando una asignación total superior a los $44 millones.

Herrera no detalló en qué sitios públicos se instalará el internet. El decreto tampoco lo menciona; los diputados de Nuevas Ideas tampoco le preguntaron.

Acuerdan asignar $8 millones a la DOM

La Comisión de Hacienda también dictaminó a favor de asignar $8 millones a la Dirección de Obras Municipales (DOM) destinados a proyectos de infraestructura educativa y de revitalización de mercados municipales en Santa Tecla y La Libertad; del total de monto, provenientes de préstamos externos, se asignan $5 millones al “Programa de Construcción y Mejoramiento de Infraestructura Escolar Sostenible y Resiliente al Cambio Climático”, que contempla la ampliación y rehabilitación de seis centros escolares en distintas zonas del país, incluyendo obras de demolición, reforzamiento estructural y sustitución de techos; tampoco se mencionó los centros educativos.

Se asignan $3 millones al “Programa Integral de Regeneración Urbana y Revitalización Sostenible de los Mercados Municipales en Santa Tecla y La Libertad”. Dicho proyecto financiará los diseños finales de los mercados, su supervisión, consultorías de apoyo a micro y pequeños comerciantes, fortalecimiento de capacidades municipales y la conformación de una unidad ejecutora.

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