CONADESA pide la libertad de Ruth López y el cese de la persecución política

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Saúl Méndez

Colaborador

La Coordinadora Nacional para la Defensa de la Salud (CONADESA), junto a organizaciones sociales, sindicales y defensoras de derechos humanos de El Salvador, convocó este lunes 25 de mayo a una conferencia de prensa para expresar su preocupación ante el incremento de la persecución, criminalización y hostigamiento contra personas defensoras de derechos humanos en el país.

Las organizaciones también manifestaron preocupación por el caso de la defensora de derechos humanos Ruth Eleonora López, debido a que en mayo se cumple un año de la captura de la abogada, reconocida internacionalmente por su labor en la lucha contra la corrupción, la transparencia institucional y la defensa de las libertades democráticas.

“Su detención ha sido señalada por organismos nacionales e internacionales como un grave retroceso para el Estado de derecho y las garantías democráticas en el país”, enfatizó CONADESA.

Diversas organizaciones advirtieron que la captura de Ruth López no constituye un hecho aislado, sino que forma parte de un patrón de persecución contra voces críticas, líderes sociales, sindicalistas, periodistas y defensores de derechos humanos.

Por su parte, la organización Cristosal, actualmente exiliada en Guatemala debido a la persecución política, documentó en su más reciente informe al menos 86 personas consideradas presas políticas y más de 245 casos de persecución política en el contexto salvadoreño actual.

Asimismo, organismos internacionales y expertos de Naciones Unidas expresaron preocupación por las condiciones de detención y la prolongación del encarcelamiento de López, al señalar la necesidad de garantizar el debido proceso, la presunción de inocencia y el respeto irrestricto a sus derechos humanos.

“Nos preocupa que el miedo y la intimidación estén siendo utilizados como mecanismos para silenciar a quienes denuncian corrupción, abusos de poder y violaciones a los derechos fundamentales”, denunciaron las organizaciones.

“Estudios recientes reflejan que una parte importante de la población teme expresar opiniones críticas por posibles represalias, lo que evidencia un deterioro del clima democrático y de las libertades públicas”, agregaron.

Ante este panorama, organizaciones como CONADESA exigieron la libertad inmediata de Ruth Eleonora López; el respeto al debido proceso y a las garantías constitucionales; el cese de la persecución contra defensores de derechos humanos, sindicalistas y periodistas; así como el respeto pleno a la libertad de expresión, organización y participación ciudadana.

“La defensa de los derechos humanos no puede ser tratada como delito. Un país democrático se fortalece garantizando libertades, no criminalizando la voz de quienes defienden la justicia y la dignidad humana”, concluyó CONADESA.

Caso contra Ruth López es débil

Otras organizaciones tambén hicieron incapié en que l proceso penal contra Ruth Eleonora López es “jurídicamente débil” y la acusación se ha debilitado tanto que prácticamente “ya no hay caso”, al retomar una reciente publicación de Diario Co Latino.

Este medio citó fuentes creíbles, quienes señalaron que la Fiscalía “No tiene pruebas de cometimiento de delitos y no encuentra cómo fundamentar la acusación, ni de peculado, ni enriquecimiento ilícito, ni lavado de dinero, ni nada”.

Diario Co Latino también tuvo información fidedigna que los primero fiscales asignados inicialmente al caso han renunciado porque no pudieron construir un caso coherente, aunque recibieron duras presiones del ente fiscal.

Las organizaciones sociales también han mostrado preocupación por el estado de salud de la abogada Ruth López, quien la semana pasada fue intervenida quirúrgicamente en un hospital privado y y dada de alta sin el debido reposo posterior a la operación de unos nódulos que se desconoce si son malignos.

Por todo lo anterior, las exigencias de la libertad inmediata de Ruth Eleonora López son más que necesarias, además de cumplir con exigencias de organizamos internacionales.

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