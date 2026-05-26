Juventud impulsa campaña viral para frenar construcción del CIFCO en El Espino

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Saúl Méndez

Colaborador

El movimiento Somos El Espino logró posicionar de forma viral una petición dirigida al presidente Nayib Bukele para evitar la construcción del nuevo Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO) en un área de 55,711 metros cuadrados perteneciente a la finca El Espino, proyecto que fue aprobado por la Asamblea Legislativa en julio de 2025.

Para impulsar la campaña, el movimiento invitó a la población a sumarse en redes sociales etiquetando, de forma respetuosa, al presidente Bukele en la publicación destacada de las plataformas oficiales de Somos El Espino. Además, exhortó a comentar la publicación con los hashtags #SalvemosElEspino y #CadenaNacional con el objetivo de posicionar el tema en distintas redes sociales.

“En estos momentos estamos tratando de fortalecer nuestro mensaje con la campaña digital. Significa muchísimo que más personas se sumen a estos esfuerzos. Necesitamos a todos los salvadoreños que aman la naturaleza ayudándonos a compartir y comentar el video de la carta dirigida a nuestro presidente, publicado en nuestras redes sociales. La idea es concentrar en ese video la petición de todos utilizando los hashtags #SalvemosElEspino y #CadenaNacional”, destacó la vocería del movimiento.

La campaña digital está acompañada de una recolección de firmas en la plataforma Change.org, que hasta la hora del cierre de la edición acumulaba más de 330 mil apoyos y que, sumados a las firmas físicas, alcanzan el medio millón de respaldos.

“Pretendemos recolectar un millón de firmas. Actualmente, entre físicas y digitales, ya tenemos medio millón. Esto es histórico”, enfatizó la representante del movimiento en declaraciones a Diario Co Latino.

“La campaña que hemos impulsado consideramos que ha sido un éxito porque es una iniciativa 100 % ciudadana. No tenemos ningún vínculo con partidos políticos y lo que estamos solicitando, así como la forma en que lo hacemos, está basado en la cooperación mutua”, aseguró el movimiento.

Somos El Espino recordó que los puntos físicos de recolección de firmas se encuentran en la Catedral Metropolitana de San Salvador, todos los días de 6:00 p.m. a 8:00 p.m., y en Narcisa Bakery, sujeto al horario de atención del establecimiento.

El Movimiento añade que cualquier empresa o comunidad puede convertirse en un centro de recolección de firmas. “Pueden contactarnos directamente por medio de nuestras redes sociales. Aparecemos como SOMOS EL ESPINO”, explicó.

Crece el respaldo ciudadano a la protección de El Espino

La campaña para proteger una extensión de 55,711 metros cuadrados de la finca El Espino ha cobrado fuerza en las últimas semanas, en gran medida, por la difusión que jóvenes han realizado a través de redes sociales.

“Confiábamos en que el mensaje llegaría a todos los salvadoreños, incluyendo influencers, empresas privadas, organizaciones, universidades y ciudadanía en general. El amor es un lenguaje universal y el éxito de la campaña digital es prueba de ello, de nuestro amor por la naturaleza”, señala.

El colectivo también detalló que el ecosistema de El Espino, en todas sus áreas, cumple una función importante para el equilibrio ambiental y representa aproximadamente el 50 % de la recarga hídrica del país.

“Esto significa que absorbe y almacena el agua que consumimos diariamente. Además, es un corredor biológico que sirve de refugio para aves migratorias y diversas especies animales. En la zona habitan árboles centenarios que contribuyen a refrescar el área y también ayudan a disminuir la contaminación sonora y el estrés de la ciudadanía”, indicaron.

“Debido a las intervenciones históricas, este ecosistema se ha reducido con el paso de los años. Investigaciones realizadas en la década de los 90 determinaron la división de parte del territorio como urbanizable, donde actualmente se ubican Cancillería, Multiplaza y otras construcciones, y otra parte como protegida, correspondiente al Ecoparque y el Parque Bicentenario”, señala.

“Queremos enfatizar que la construcción de CIFCO no se realizará dentro del Ecoparque ni del Parque Bicentenario. Esa desinformación está circulando y consideramos urgente aclararla”, señalaron.

Pese a ello, enfatizaron que esta situación representa una oportunidad para abrir camino a nuevas iniciativas ciudadanas. “Si esto tiene éxito, significará que muchas más iniciativas podrán fortalecerse, siempre y cuando mantengan una misma comunicación y forma de organización”, agregaron.

“Investigaciones internacionales señalan que las generaciones Millennial y Gen Z aman la naturaleza. ¿Por qué los salvadoreños tendríamos que ser diferentes? Esta causa nació como una iniciativa 100 % salvadoreña impulsada por una generación que apuesta por cambios transformadores desde la cooperación y un lenguaje positivo”, afirmaron.

Según el movimiento, Somos El Espino surgió como respuesta al incremento de construcciones y urbanización en la zona.

“Queremos ampliar el área protegida y reducir la urbanizable para que el ecosistema se mantenga en condiciones óptimas y no continúe siendo intervenido por proyectos públicos o privados. Amamos los espacios verdes y soñamos con un El Salvador que tenga a la naturaleza como prioridad. La naturaleza es nuestro protector silencioso, y aquí estamos sumando nuestra voz por ella”, sostuvieron.

Por otra parte, aclararon que el movimiento no tiene fines político-partidarios.

“Es inevitable que algunos partidos políticos intenten aprovecharse de esto, pero nosotros somos contundentes: esta causa pertenece al pueblo salvadoreño y nadie puede arrebatársela”, sentenciaron.

“Creemos que quienes se oponen a la campaña aún están confundidos, por eso seguimos invitándolos a sumarse y a ser parte del desarrollo verde que necesita El Salvador. Vivimos en el mismo planeta y no existe otro. Por eso, unámonos por #SalvemosElEspino”, manifestaron.

“Tenemos muchas ideas en mente, pero de momento queremos concentrar todos nuestros esfuerzos en el ámbito digital. Les invitamos a seguir nuestras redes sociales para conocer las próximas actividades. Estamos en TikTok, Instagram, Facebook y X como SOMOS EL ESPINO”, concluyó el movimiento.

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