Diputados acuerdan asignar $118 millones a siete instituciones públicas

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Serán $118 millones los que recibirán de refuerzo presupuestario siete instituciones públicas. Así lo acordó la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa luego de una solicitud del Gobierno.

La instancia legislativa emitió un dictamen favorable para reformar la Ley de Presupuesto 2026 e incorporar $118 millones destinados a fortalecer el financiamiento de diversas instituciones públicas.

La subdirectora general de crédito público del Ministerio de Hacienda, Laura Arce, fue quien llegó a la Comisión de Hacienda para explicar este refuerzo presupuestario a seis ministerios y a una descentralizada (INDES).

La funcionaria explicó que los recursos provienen de la eficiencia en la recaudación de impuestos registrada durante los primeros meses de 2026, como resultado de mejoras en la administración tributaria y de las acciones para combatir la evasión fiscal.

Arce explicó que los $118 millones serían distribuidos entre siete instituciones del Estado, desglosados de la siguiente manera: el Ministerio de Agricultura y Ganadería recibiría $37 millones; el Ministerio de Salud, $30 millones; el Ministerio de Economía, $17 millones; la Presidencia de la República, $16 millones; el Ministerio de Obras Públicas y de Transporte, $10 millones; el Ministerio de Cultura, $6 millones; y el Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES), $2 millones.

Sostuvo que los fondos serán financiados con $69 millones provenientes del Impuesto sobre la Renta y $49 millones del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA).

En el decreto no se informa sobre el uso de los fondos, solamente se menciona que se las instituciones antes mencionadas tienen compromisos “prioritarios e impostergables” que requieren financiamiento.

En la Comisión de Hacienda, la funcionaria explicó el destino de los recursos; en el caso del Ministerio de Salud, señaló que los fondos servirán para ampliar la compra de insumos médicos, medicamentos y vacunas contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), así como para la contratación de servicios médicos y de laboratorio, con el propósito de fortalecer la prestación de servicios integrales y de calidad a la población.

Respecto al Ministerio de Agricultura y Ganadería, indicó que los recursos son para garantizar la resiliencia y eficacia del sector agropecuario, además de fortalecer la logística de las 61 sedes de los agromercados a escala nacional, donde el Gobierno brinda un subsidio a los productores para que puedan comercializar a precios accesibles.

Para el Ministerio de Economía, el financiamiento se destinará a cubrir la prestación de servicios de la nube de Google y a fortalecer un entorno tecnológico “robusto y seguro” que facilite la protección, administración e inversión de activos digitales.

En cuanto al Ministerio de Cultura, detalló que los fondos serán utilizados para renovar equipos tecnológicos y de producción, adquirir juguetes recreativos para las áreas especializadas de primera infancia, así como estanterías y sistemas de aromatización para la Biblioteca Nacional de El Salvador.

Los recursos asignados al Ministerio de Obras Públicas y de Transporte (MOPT) servirán para financiar el pago de derechos de vía pendientes de años anteriores y fortalecer la ejecución de obras públicas que contribuyan a la competitividad y al crecimiento económico del país.

Sobre la asignación para la Presidencia de la República, Arce afirmó que se implementará a programas estratégicos contemplados en el Plan de Gobierno y garantizar la operatividad de las distintas secretarías presidenciales; sin embargo, no se especificó qué programas, rubros o proyectos.

Finalmente, explicó que los fondos destinados al INDES se utilizarán para financiar la participación de atletas salvadoreños en competencias deportivas internacionales, en las categorías escolar, olímpica y paralímpica, durante el resto del presente ejercicio fiscal.

Este dictamen será aprobado este miércoles en la sesión plenaria.

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