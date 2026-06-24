CONADESA advierte que persisten preocupaciones laborales pese a decisión de la OIT

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Saúl Méndez

Colaborador

La Coordinadora Nacional para la Defensa de la Salud (CONADESA) se pronunció sobre la reciente decisión de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de no incluir a El Salvador en la lista corta de países que serían sometidos a discusión especial durante la Conferencia Internacional del Trabajo.

“Respetamos los procedimientos y decisiones adoptadas por los órganos de control de la OIT. Sin embargo, consideramos que esta decisión no implica que hayan desaparecido las preocupaciones relacionadas con el respeto a los derechos laborales y sindicales en nuestro país”, expresó la organización.

CONADESA señaló que, junto con organizaciones sindicales salvadoreñas como la Unión Nacional para la Defensa de la Clase Trabajadora (UNT), la Confederación Nacional de Trabajadores Salvadoreños (CNTS) y el colectivo de sindicalistas en el exilio, ha continuado presentando denuncias y observaciones sobre situaciones que, según afirman, afectan el ejercicio de la libertad sindical, la negociación colectiva, la estabilidad laboral y la protección de los trabajadores.

La organización también indicó que el caso del doctor Rafael Aguirre, secretario general del SIMETRISSS, ya fue reportado ante la OIT. Asimismo, sostuvo que el proceso sancionatorio promovido contra el médico internista, tras denunciar la escasez de medicamentos en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), carece de legitimidad.

“Como organizaciones comprometidas con la defensa de los derechos laborales y del derecho humano a la salud, reiteramos que persisten desafíos importantes que requieren atención y soluciones efectivas mediante el diálogo social, el respeto a la legislación nacional y el cumplimiento de los convenios internacionales ratificados por El Salvador”, afirmó.

CONADESA también hizo un llamado al Gobierno, a los empleadores, a las organizaciones sindicales y a la sociedad salvadoreña a fortalecer los espacios de diálogo y concertación para garantizar condiciones laborales dignas, el respeto irrestricto de los derechos fundamentales de los trabajadores y el fortalecimiento de los servicios públicos de salud.

La entidad agregó que se mantendrá vigilante del cumplimiento de los derechos laborales y que continuará acompañando a los trabajadores en la defensa de sus legítimas reivindicaciones.

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