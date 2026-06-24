MAG, ASILECHE y ASI a favor de lácteos a base de leche en polvo

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Luego de la reforma para permitir la comercialización de lácteos elaborados con leche en polvo, el viceministro de Agricultura, Óscar Domínguez, señaló que El Salvador “era el único país de Centroamérica sin una ley que permitiera procesar lácteos en leche en polvo”. La ASI y ASILECHE también han respaldado esta reforma, a pesar de que no se les consultó con los productores.

Es de recordar que la semana pasada, la Asamblea Legislativa aprobó una reforma a la Ley de Fomento de la Producción Higiénica de la Leche y Productos Lácteos y de Regulación de su Expendio para autorizar la venta de lácteos elaborados con leche en polvo.

Desde el año 2000, la comercialización de los productos lácteos derivados de la leche en polvo estaba prohibida para proteger al sector ganadero nacional, el cual se conforma por el 80 % de pequeños productores, según lo informó la diputada de VAMOS, Claudia Ortiz, al momento que se aprobaba la reforma.

La reforma en cuestión modifica el artículo 21 para eliminar la prohibición de la comercialización de leche, crema y quesos provenientes de la reconstitución y recombinación de leche en polvo, únicamente mantiene la prohibición de comercializar aquellos productos elaborados con adulterante.

La diputada de ARENA, Marcela Villatoro, lamentó que se aprobara tal reforma sin consultarles a los productores de leche. De hecho, la Asociación de Productores de Leche de El Salvador (PROLECHE) manifestó su preocupación por la reforma.

La gremial advirtió sobre posibles efectos que podría tener la producción nacional, los consumidores y la cadena de lácteos salvadoreña.

Según la Asociación, existen reportes de que algunas empresas procesadoras de lácteos han comunicado a ganaderos y productores su intención de suspender o reducir la compra de leche fresca nacional, una situación que podría favorecer un mayor uso de leche en polvo reconstituida o de productos similares.

Sobre el tema, el viceministro de Agricultura, Óscar Domínguez, defendió la reforma y señaló que la reforma va en el sentido de regular la prohibición de las adulteraciones de los productos, situación que ya estaba prohibida.

“Hablemos claro de la leche en polvo: El Salvador era el único país de Centroamérica y prácticamente del continente sin una ley que permitiera procesar lácteos con leche en polvo o su combinación con leche fluida. En los países de la región que sí la tienen, la producción nacional de leche no ha disminuido”, comentó el titular del MAG en sus redes sociales.

“Mientras aquí estaba prohibida la combinación, la mayoría de los productos lácteos importados se hacían con leche en polvo. ¿Cómo íbamos a competir así? La verdadera competencia desleal que hunde a los ganaderos son los análogos, extensores y grasas vegetales que sustituyen la leche, además de adulterar el producto y poner en riesgo la salud. Eso está prohibido”, agregó el funcionario.

Domínguez sostuvo que procesar lácteos 100 % con leche en polvo es posible en algunas ocasiones “pero sale más caro”; además, “tiene sabor y textura diferente” y los consumidores lo notarían, explicó.

Tras ese contexto, el funcionario sostuvo que la combinación con leche fluida es necesaria para obtener “mejor calidad y eficiencia”, ya que “cuanta más leche fluida, mejor el producto”.

La Asociación Salvadoreña de Ganaderos e Industriales de la Leche (ASILECHE) también se mostró a favor de la reforma y la consideró como una medida para “modernizar el marco regulatorio del sector lácteo y fortalecer la seguridad alimentaria del país, frente al riesgo que representa el fenómeno de El Niño para la disponibilidad de materia prima”.

Enfatizó que la comercialización de productos lácteos elaborados mediante reconstitución de leche en polvo es un proceso estándar “a nivel mundial”, regulado por el Reglamento Técnico Centroamericano (RTCA) bajo estrictos controles de calidad e inocuidad.

“La reforma corrige una restricción que limitaba la inversión y permite que el país compita en igualdad de condiciones frente a productos importados elaborados bajo estos mismos procesos”, destacó ASILECHE.

La organización aclaró que la leche en polvo no sustituye la producción nacional; sino, que es una herramienta complementaria para “fortalecer el abastecimiento” ante escenarios climáticos adversos y evitar la escasez de productos lácteos en el mercado.

Añadió que la leche fluida nacional “es y seguirá siendo” la materia prima esencial e insustituible de la industria. A la vez, hizo un llamado a los ganaderos y las industrias a seguir con la compra de leche grado “A” a los ganaderos salvadoreños que cumplan con los estándares de calidad requeridos.

“Esta reforma es, en esencia, una herramienta de seguridad alimentaria que dota a El Salvador de instrumentos para garantizar el abastecimiento de leche, queso, crema, yogurt y otros productos de consumo diario a precios competitivos”, puntualizó ASILECHE.

La Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI) también respaldó la decisión de la Asamblea. “Esta reforma elimina restricciones que limitaban la comercialización de productos lácteos, moderniza el marco regulatorio y armoniza nuestra legislación con la región centroamericana: abre la puerta a más inversión, más empleo y más competitividad, siempre bajo estrictos estándares de calidad, inocuidad y etiquetado”, comentó la ASI en un comunicado de prensa.

La ASI señaló que la industria salvadoreña tiene un alto impacto en el PIB (Producto Interno Bruto); pues, según informó, generan el 96 % de las exportaciones y aportan un significativo porcentaje de los ingresos tributarios del Estado. En el sector lácteo, en 2025, las exportaciones alcanzaron $67.5 millones, un crecimiento del 14.1 % frente al año anterior.

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