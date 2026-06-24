En Berlín, Usulután celebran ceremonia del Solsticio de Verano

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Por: Iván Escobar

Texto y fotografías

En Berlín, Usulután, al Oriente de nuestro país, en territorio Lenca, se llevó a cabo la ceremonia de Solsticio de Verano, el domingo 21 de junio, la cual estuvo a cargo del Consejo Anfitrión del 18º Círculo de Abuelas y Abuelos Sabios del Planeta, en la víspera de los preparativos para el gran encuentro de pueblos originarios de septiembre próximo en en El Salvador.

La ceremonia se realizó en el espacio conocido como Duendes del Gramalon, sitio designado como la sede oficial para llevar a cabo el décimo octavo círculo sagrado que reunirá a abuelas y abuelos provenientes de diversos pueblos ancestrales del Abya Yala y de otras partes del planeta que llegan con la misión de continuar el caminar de la Abuela Bastón, quien desde septiembre de 2025 está recorriendo los territorios originarios de nuestro país.

Las nanas y tatas pertenecientes al Consejo Anfitrión celebraron esta ceremonia agradeciendo a las grandes energías sobre todo por permitirle a los pueblos de El Salvador encontrarse con las poblaciones originarias que vienen caminando con la Abuela Bastón desde el año 2006, un recorrido que ha llevado a la Abuela desde Perú a Argentina, a Guatemala incluso a Europa y desde el año pasado incluye su presencia en El Salvador, territorio en el cual ha compartido y ha conocido de cerca el quehacer de los pueblos ancestrales de la ahora territorio salvadoreño.

El solsticio de verano se ha suscitado este 21 de junio y es una de las cuatro grandes celebraciones que en las culturas ancestrales se mantiene viva hasta hoy porque es el encuentro con la ancestralidad y las señales naturales, en este caso la energía del sol que permite a los pueblos iniciar un nuevo ciclo de vida que se complementa cada tres meses.

«El Consejo anfitrión celebra esta ceremonia Maya junto a la Abuela Bastón en la sede oficial del de este gran círculo que se celebrará en septiembre…estamos muy agradecidos con las personas que forman parte de cada una de las comisiones preparatorias y así mismo animamos a todo aquel que quiera acompañar a que abran sus corazones para dar la gran bienvenida a las abuelas y a los abuelos sabios», expresión Roberto Escamilla, uno de los guías espirituales del Consejo.

El Salvador celebra este hecho histórico no solo para los pueblos originarios: Lencas, nahuas y otras denominaciones ancestrales, sino como país sede agradecen a los grandes elementos por permitir dar a conocer el interés en este siglo y poner en práctica las enseñanzas, conocimientos y sobre todo fortalecer la espiritualidad con la cual los grandes ancestros iniciaron el caminar de las poblaciones originarias.

Canto, poesía y danza para el sol

Previo a la ceremonia, las actividades este domingo, se iniciaron con la apertura energética, una meditación y frecuencias con apoyo de Studio Soul; posteriormente miembros del grupo de Danza del Jaguar Sonriente ofrecieron su baile y música en la cual compartieron sus movimientos en contacto con la tierra, con el aire, con las elementales y en agradecimiento a la energía solar propia del Solsticio de Verano; y la parte musical y poética estuvo a cargo de AKU – Narrativas Lencas, agrupación que combina los sonidos, música y poesía que nos habla de la cultura Lenca y su cosmovisión.

Los tambores, los cantos, los versos, el movimiento corporal, la palabra, la armonía de los presentes, con el fuego, el agradecimiento a cada uno de los 20 nahuales y a las 13 energías, en el día regido por la energía del Itzkwikti- 7 Tzi (perro) en el cierre de un ciclo y el arranque de un nuevo amanecer.

El solsticio de verano, es la oportunidad de retomar con fuerza el caminar, el aprendizaje constante y primordialmente fomentar la espiritualidad, como eje central de todo.

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