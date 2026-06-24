Colombia cumple, gana y clasifica a la siguiente fase 

Rebeca Henríquez

@RebeHenriquez

La selección de Colombia se quedó con la victoria y aseguró su boleto a los dieciseisavos de final este martes por la noche, tras vencer a República Democrática del Congo con el solitario gol de Daniel Muñoz.

A pesar de que la selección cafetera dominó el encuentro con un 64% de posesión, se encontró con un combinado congoleño aguerrido, que mostró carácter para resistir durante gran parte del partido.

Los dirigidos por Néstor Lorenzo generaron 20 remates totales, nueve de ellos a puerta, mientras que los ‘Leopardos’ registraron siete disparos, solo uno entre los tres palos.

Daniel Muñoz y Luis Díaz tuvieron a los 6′ y 80′, respectivamente, dos ocasiones claras de gol que fueron invalidadas por fuera de juego, acciones que reflejaron el dominio y la insistencia del conjunto sudamericano en busca de la ventaja.

Sin embargo, fue hasta los 76′ cuando Daniel Muñoz rompió el cero con un disparo desde fuera del área que terminó en el fondo de la red para darle la victoria a Colombia.

El triunfo no solo le otorgó el liderato provisional del Grupo K, sino también la clasificación a los dieciseisavos de final para los dirigidos por Néstor Lorenzo.