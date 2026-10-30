Diputado Lira cuestiona asignación de $100 millones sin rendición de cuentas y con dispensa de trámite

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Sin discusión, la Asamblea Legislativa aprobó reforzar con $100 millones a diversas instituciones del Estado para “obligaciones estratégicas y prioritarias” durante el último trimestre de 2026. El diputado de ARENA, Francisco Lira, cuestionó por qué a estas alturas del año el Gobierno necesita reforzar con presupuestos las instituciones.

“Como diputado, quiero dejar algo muy claro: no estoy en contra de que se destinen recursos a los hospitales, a la salud y a las necesidades de los salvadoreños. Lo que cuestiono es que se aprueben 100 millones de dólares provenientes de deuda externa, mediante dispensa de trámite, sin discusión ni análisis en las comisiones legislativas”, destacó el legislador sobre el tema.

Lira cuestionó por qué a estas alturas del año el Gobierno necesita incorporar $17 millones adicionales para el sector hospitalario. “Estos recursos incluyen la compra de medicamentos, insumos médicos, gastos de funcionamiento y otros compromisos. Entonces, surgen preguntas que el Ministerio de Salud debe responder: ¿qué pasó durante los primeros diez meses de 2026? ¿Hubo problemas de abastecimiento de medicamentos en nuestros hospitales? ¿Cuántos salvadoreños llegaron a una consulta médica y tuvieron que comprar sus medicamentos porque el sistema público no se los proporcionó?”.

Los fondos serán distribuidos así: $160,000 para el Instituto de Acceso a la Información Pública para gastos de funcionamientos; $30 millones al Ramo de Hacienda, para la Red Nacional de Hospitales, destinados a financiar “compromisos urgentes” en materia de adquisición de medicamentos, productos farmacéuticos, insumos médicos, material e instrumental de laboratorio y de uso médico, así como bienes y servicios de apoyo institucional.

Se refuerza con $7 millones a Gobernación y Desarrollo Territorial, para cubrir gastos operativos institucionales, incluyendo a entidades adscritas; $17 millones a Salud, de los cuales $7 millones se destinarán a funcionamiento y medicamentos, y $10 millones al programa Doctor SV; $1.2 millones a Trabajo y Previsión Social para sufragar gastos de funcionamiento, $5 millones al Ministerio de Cultura para la operatividad de BINAES, la Banda El Salvador, la Escuela Nacional de Música y la readecuación del ex Zoológico Nacional y $2.7 millones al Ministerio de Economía para inversiones e innovación.

También se le asignan $7.87 millones a Agricultura y Ganadería, incluyendo $6.43 millones para el Hospital Veterinario Chivo Pets, $750,000 para semilla de frijol y maíz y $685,000 para infraestructura y gastos operativos.

Sobre esta asignación, el diputado tricolor cuestionó las prioridades del Gobierno. “Mientras nuestros agricultores enfrentan las consecuencias de la sequía y necesitan apoyo para recuperar sus cultivos, se destinan más de 6.4 millones de dólares a Chivo Pets y apenas 750 mil dólares a la compra de semillas de maíz y frijol. ¿Con qué criterios se están estableciendo las prioridades?”, dijo.

También, se le asignan $25 millones a Obras Públicas y Transporte, de los cuales $20 millones son para proyectos estratégicos y $5 millones para la Autoridad Nacional de Residuos Sólidos, y $4.06 millones a Turismo, con $1.86 millones para funcionamiento y eventos turísticos y $2.2 millones para la Corporación Salvadoreña de Turismo para complementar el desarrollo de diversos eventos deportivos, así como, acciones de publicidad y promoción turística.

“Si hoy se necesitan millones de dólares adicionales para atender compromisos urgentes, es necesario explicar qué ocurrió con la planificación, la ejecución presupuestaria y el abastecimiento durante todo este año”, comentó Francisco Lira.

El funcionario aclaró que no se trata de “oponerse por oponerse”, sino que se trata de exigir “transparencia, una adecuada administración de los recursos y rendición de cuentas”.

“La Asamblea Legislativa no puede limitarse a apretar un botón para aprobar millones de dólares sin discutir, analizar ni fiscalizar cómo serán utilizados”, finalizó Lira.

Los $100 millones provienen de un préstamo suscrito con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF). Estos recursos financiarían la operación denominada “Préstamo de Políticas de Desarrollo para la Sostenibilidad Fiscal y la Resiliencia de El Salvador con una Opción de Desembolso Diferido ante Catástrofes”.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...